Добавили на важное

Депутаты рассмотрели корректировки бюджета, поправки о госслужащих и биткоинах и льготы в сфере ЖКХ. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Февральское заседание краевого парламента стало по-настоящему знаковым - именно после него стало понятно, по какой схеме пройдут выборы осенью 2021 года. Новая «нарезка» округов утверждена большинством депутатов. Кстати, в ее поддержку выступили многие «старожилы» приморского парламента - те народные избранники, которые прошли уже не одну кампанию. Впрочем, кроме новой схемы депутатам было над чем поработать: корректировки бюджета, поправки, обязывающие госслужащих сообщать о биткоинах, и льготы для компаний, предоставляющих услуги ЖКХ.

Бюджетные сметы

Несмотря на то, что именно вокруг новой «нарезки» округов в течение недель, предшествующих февральскому заседанию, ломались копья, все же ключевым вопросом заседания стали поправки в бюджет.

«Доходы краевого бюджета увеличатся на 808 миллионов рублей, расходы - на 4,5 миллиарда. Изменения затронут 18 из 20 государственных программ Приморского края», - отметил председатель Законодательного собрания края Александр Ролик.

Александр Ролик. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Внести такие поправки позволили как денежные потоки из федерального центра, так и налоговые поступления. Из российского бюджета в Приморье «пришли» более 700 миллионов. По налоговой линии казна края пополнилась на 100 миллионов. Первые деньги регион получил за счет уточнения объемов субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием, иных межбюджетных трансфертов, средств резервного фонда правительства РФ, безвозмездных поступлений от Фонда содействия реформированию ЖКХ на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Налоговые же поступления включают платежи за использование лесов и недр.

Поступившие деньги, по предложению правительства, депутаты распределили по социально значимым направлениям. Сразу 10 разделов бюджетной классификации из 14 будут увеличены.

По словам председателя комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуста Ахояна, теперь изменены 18 из 20 госпрограмм, которые реализуются в Приморье. Больше всего денег получат такие направления, как обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края (рост на 1,4 миллиарда рублей), развитие транспортного комплекса (на общую сумму 1,4 миллиарда), развитие образования (на 984 миллиона), развитие культуры (на 161 миллион), развитие здравоохранения (на 112 миллионов), развитие физической культуры (на 109 миллионов).

«Расходы на обеспечение жильем детей-сирот увеличиваются на 516 миллионов рублей и составят 1 миллиард 837 миллионов. Я не помню таких цифр, чтобы для детей-сирот мы столько выделяли под закупки квартир. Кроме того, на 880 миллионов увеличены расходы на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в целом они составят 1 миллиард 580 миллионов. В 2021 году значительные средства также будут направлены на достройку социальных объектов: поликлиник, школ, детских садов, спортивных объектов, ремонт учреждений здравоохранения», - подчеркнул Галуст Ахоян.

Галуст Ахоян. Фото: пресс-служба ЗС ПК

«Лепестковый» принцип

Об изменениях, вносимых в схему избирательных округов, написано уже немало. Если до февральского заседания ЗСПК речь шла больше о причинах, по которым было принято такое решение, сейчас же идет обсуждение самого принципа деления и объединения. Несмотря на то, что общее количество мест в парламенте региона остается прежним (40), меняется соотношение: одномандатных округов теперь будет 30.

Для того чтобы добиться такого результата, привычные границы двигали кардинально. Например, Артем, который делился на два округа, теперь растроился. И каждая часть присоединена к части Советского района Владивостока. Поделен на две части и ранее единый Фрунзенский район, причем один из новых округов сохранит единение с Хасанским. А вот вторая часть вберет в себя остров Русский.

Важно отметить, что полностью сохраняется принцип «город-село» и депутаты продолжат одновременно представлять интересы и сельских жителей, и горожан.

«При этом пропорции между городом и районами в округах сформированы примерно поровну, что будет вынуждать кандидатов работать равномерно по всей территории», - отмечают эксперты.

Как отметил старожил приморского парламента Джамбулат Текиев (чей округ сильно меняется в границах), новая «нарезка» действительно может быть неудобна депутатам, но это позволит парламентариям ознакомиться с проблемами и горожан, и жителей сельских территорий.

«Нужно думать, в первую очередь, об интересах избирателей», - считает Джамбулат Текиев.

Джамбулат Текиев. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Разное, важное

Всего в повестку работы февральского заседания вошло 43 вопроса. Часть из них - традиционное приведение регионального законодательства к федеральному. Однако были и те, которые возникли из краевых запросов. Например, внесение поправок в закон Приморского края «О налоге на имущество организаций». Корректируется, в частности, вторая статья. Речь идет о том, что теперь компании, представляющие услуги ЖКХ, будут иметь право на налоговую льготу - пониженную ставку в размере 1,1 процента (базовая ставка - 2,2%). Однако претендовать на меру поддержки могут только те объекты жилищного фонда и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, содержание которых финансируется за счет средств краевого бюджета и (или) местных бюджетов.

Как отметил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, предварительно данный законопроект был рассмотрен профильным комитетом. Проект закона «О внесении изменений в статью 2 закона Приморского края «О налоге на имущество организаций» принят в окончательном чтении.

Еще одно важное изменение - это корректировка закона «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Если говорить кратко, то теперь все госслужащие и претенденты на вакантные должности в госслужбе должны отчитаться о наличии биткоинов. То же самое должно указываться и в отчетах членов семьи претендентов.

«Принятие законопроекта позволит обеспечить исполнение указанными категориями лиц при назначении на должность (поступлении на государственную гражданскую службу Приморского края) обязанности предоставления сведений о цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах, цифровой валюте до внесения изменений в форму справки, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», - говорится в пояснительной записке.