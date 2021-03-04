Громкое убийство игумена: уроженцу Владивостока, зарезавшему настоятеля мужского монастыря, ужесточили приговор

Прошлый приговор Авдееву пришлось отменить, чтобы вынести новый - более суровый. Фото: принтскрин видео.

На скамье подсудимых Александр Авдеев, уроженец Владивостока, который в 2020 году был признан виновным в жестоком убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря. Как оказалось, приговор в 15 лет лишения свободы – не окончательный вердикт. Тогда его признали виновным в убийстве, краже, незаконном проникновении в жилище. 3 марта 2021 года судебная коллегия по уголовным делам проверила законность и обоснованность приговора.

После проверки материалов уголовного дела коллегия приняла решение отменить прошлый приговор. Причина – несоответствие выводов суда с фактическим обстоятельством произошедшего. Вместе с тем коллегия отметила, что при вынесении приговора суд неправильно применил уголовный закон. Чтобы устранить все нарушения, уголовное дело рассмотрели в апелляционном порядке.

- Суд апелляционной инстанции вынес новое судебное решение-обвинительный апелляционный приговор. Авдеев А.В. признан виновным и осужден по п. «з» ч.2 ст.105, п. «б», «в» ч.4 ст.162 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем и разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) к наказанию в виде лишения свободы сроком на 21 год с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, - рассказала Любовь Буданова, пресс-секретарь Первого апелляционного суда общей юрисдикции.

Напомним, что преступление было совершено еще в 2016 года. Тогда 31-летний Авдеева был трудником (временным жителем) Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря в Переславле-Залесском. 7 июля Александр вошел в келью и зарезал игумена Даниила. Потом криминалисты насчитают на теле настоятеля не менее 25 ножевых ранений. Выжить с такими травмами было практически невозможно, и Даниил скончался. Авдеев обыскал келью и забрал 1,1 миллиона рублей. После совершения преступления он скрылся, рассчитывая на то, что жестокое убийство сойдет ему с рук. Тело обнаружили прихожане, когда игумен не вышел на службу.

Как ранее сообщал СУ СК России, во время расследования оперативники проверили на причастность к убийству настоятеля больше трех тысяч человек. Однако Авдеева среди них не было. Под подозрения попали лица из окружения игумена, которые страдали от наркозависимости, были ранее судимы, в частности за преступления на объектах религиозного культа. Но все они были невиновны. Оперативникам пришлось изучить заключения больше 450 судебных экспертиз.

Следствию помогла еще одна осечка Авдеева, который все же попался, но уже на другом убийстве. В 2019 его приговорили к 6 годам лишения свободы. Наказание он отбывал в Саратовской области. Так образцы ДНК Александра попали в федеральную базу. Тут и выяснилось, что он причастен к убийству настоятеля монастыря, потому что его ДНК были найдены на месте преступления. Позже он и сам во всем сознался и показал на следственных экспериментах о деталях того страшного дня. Теперь его ждет 21 год жизни за решеткой.

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