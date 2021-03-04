«На коленях ползли к ним по коридору, но задыхались»: житель дома на Нейбута рассказал, как пытался спасти детей в пожаре

Рассказ жильца, который пытался спасти детей. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Пожар на Нейбута – трагедия, которая надолго останется в памяти жителей Приморья. Происшествие унесло жизни двух детей. Семилетний мальчик и четырехлетняя девочка надышались дымом и скончались в карете скорой помощи, не приходя в сознание.

После случившегося приморцы активно обсуждали детали пожара, пытаясь выяснить, почему соседи не спасли детей. На жильцов Нейбута посыпался шквал негативной критики. Дальневосточники недоумевали, что мешало людям вытащить детей из квартиры, когда их разделяла стенка или этаж. Справедливости ради стоит сказать, что были среди комментаторов и те, кто заявил: «если бы пошли за детьми, было бы больше трупов».

Однако мало кто знает, что среди жильцов Нейбута все же были те, кто пытался вытащить детей. «Комсомолка» нашла героя, который объяснил, почему спасение детей своими силами было обречено на провал.

- Я живу на 20 этаже, пожар был в квартире прямо надо моей. Находился во время пожара дома. В начале 8-ого услышал громкий хлопок. Сразу сказал девушке, чтобы она собиралась, потому что понял – случилось что-то неладное. Мы сначала подумали, что упала стенка выше этажом, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Матвей (имя изменено - прим.ред.), житель Нейбута,6. - Сразу после взрыва я услышал детский крик. Был один выкрик, а дальше – тишина. Я изначально знал, что наверху живут дети. Часто по ночам слышал, как они плачут. Я вышел в коридор. Тогда дыма не было, но слышал, что работает вытяжка. Понял, что где-то что-то горит. Вышел на балкон и увидел, что сверху валит дым. Дым повалил очень резко и быстро.

Тогда Матвей отправил девушку на улицу, а сам пошел наверх – в эпицентр пожара. Бросить детей он просто не мог. На тот момент с начала взрыва прошло не больше 4 минут - уже тогда весь коридор 21 этажа был в дыму. Пройти туда было просто невозможно и смертельно опасно.

- Мы с ребятами мочили тряпки, пытались на коленях доползти в коридор, но это было нереально. Очень сильный едкий дым. Там можно было находиться максимум секунд 10. Дальше дыхания не хватило, да и слезы мешают, - говорит Матвей.

Тогда парень и еще несколько соседей дождались пожарных на балконе и рассказали им о том, в какой примерно квартире дети.

- Да и из дома напротив сосед с балкона кричал, что видел в окне человеческие фигуры. Фигуры были не в горящей квартире, а в соседней. Это и были дети, - говорит Матвей.

К сожалению, спасти детей не удалось. Они скончались. Сейчас в обстоятельствах трагедии разбирается следственный комитет, который возбудил по факту смерти несовершеннолетних уголовное дело. Пока неизвестно, кто именно ответит в суде за смерть детей.

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