Нулевая видимость, порывы ветра 42 метра в секунду, отмена авиасообщения: сильнейшая пурга обрушилась на Чукотку

Возвращение домой для жителей Чукотки стало задачей со звездочкой. Фото: instagram/zaya_busechka41

4 марта Чукотский автономный округ оказался во власти мощной стихии. На регион обрушилась сильнейшая с начала 2021 года пурга. МЧС заранее предупредило о том, что приближается снежный циклон с метелью и ураганным ветром. Под ударом оказались восток и север округа.

Прогнозы «чрезвычайного» ведомства сбылись, погода, действительно, показала всю мощь. Как сообщают власти, в Анадыре и Анадырском районе порывы ветра достигли 40-42 метра в секунду. Ситуация осложнялась и нулевой видимостью.

Метель обрушилась с самого утра. Фото: instagram/stolitsa_chukotki

- Друзья, будьте осторожны! Переждите непогоду дома, а если такой возможности нет, не выезжайте за пределы населенных пунктов! Ваша жизнь и здоровье дороже всего, - пишет на своей странице в сети Роман Копин, губернатор Чукотского АО. - Муниципалитеты и коммунальные службы обеспечивают безопасность жителей и сохранность систем жизнеобеспечения. Перевозка жителей и необходимых продуктов - в особом режиме.

Как сообщает региональное правительство, непогода стала причиной отмены занятий в школах Анадыря и поселке Угольные Копи. К тому же, многие организации приняли решение сократить сегодня рабочий день.

Нулевая видимость и сильная метель внести коррективы и в работу воздушной гавани. Все вылеты отменены. Вместе с тем, под вопросом и завтрашние рейсы из Владивостока и Хабаровска. Пока они отложены, перелет зависит о того, как поведет себя циклон.

- На территории города были вынужденно отменены рейсы пассажирских автобусов №2 и №3. Жители Тавайваама оказались в затруднительном положении без возможности добраться до места своего проживания, сообщает администрация Анадыря. Более, того, некоторым малышам из детского сада «Олененок» в Тавайвааме пришлось остаться в учреждении на ночь. Они находятся под присмотром воспитателей.

Вместе с тем, уже известно о том, что ураганный ветер повредил крышу здания Анадырского таможенного поста. Пока информации о том, насколько серьезна поломка, нет.

Власти просят горожан быть предельно осторожными, особенно за рулем автомобилей. Но лучше всего отказаться на время стихийного бедствия от выходов из дома.

Видимость практически нулевая. Фото: instagram/zaya_busechka41

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