Зачем Юрий Дудь приезжал во Владивосток

Юрий Дудь и Евгений Чебатков на фоне Токаревского маяка во Владивостоке. Фото: скриншот видео

Помните, как были шокированы жители Владивостока 23 января этого года, когда прямо в разгар несанкционированного митинга в центре событий на улице Светланской в толпе протестующих появился сам Юрий Дудь. Тот самый видеоблогер, который, что называется, перевернул игру, чьи многочасовые интервью собирают миллионы просмотров.

Конечно, мало кто тогда подумал, что Дудь прилетел в дальневосточную столицу ради митинга. Сразу просочилась информация, что он тут берет интервью у какого-то начинающего стендап-комика. Но у какого? Интрига развеялась: на канале Дудя вышел новый выпуск, его герой – Евгений Чебатков.

Кто это? Русскоязычный 30-летний комик с казахским паспортом, проживший несколько лет в Северной Америке, теперь работает в Москве на одном из телеканалов и гастролирует со своей юмористической программой по России. Собственно, во Владивостоке он как раз и давал выступление в одном из местных клубов.

Самому Владивостоку в выпуске уделили всего несколько минут. Мы увидели фрагмент выступления в местном клубе, увидели интервью на льду пролива Босфор-Восточный на фоне Токаревского маяка и несколько общих планов города со стороны Русского острова. А вскоре место действия переносится на Сахалин.

Зато был забавный анекдот про наш город.

- Захожу в StandUp Store Moscow, там сидят комики толпой и среди них Руслан Белый, мой начальник, - рассказывает Евгений Чебатков. - Я наливаю воду, а Белый говорит: «А я знаю, кто следующий гость Дудя». А я никому не говорил [что следующий гость – это сам Чебатков – прим.ред.]. И я пью воду, как агент Штази, и говорю: «Да? Интересно». Руслан говорит: «Ну, соображалку включайте. Дудь был сейчас где? Во Владивостоке! Ну Илья Лагутенко!» Я говорю: «Точно!» А Руслан еще смотрит на меня и говорит: «Ты же там тоже был в этом Владивостоке. Не знаешь, не видел? Они, наверное, Лагутенко снимали».

Заканчивая историю, Чебатков специально для Руслана Белого спел отрывок песни «Владивосток-2000» - «Уходим, уходим, уходим…»

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