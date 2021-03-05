Прокуратура Владивостока требует восстановить на острове Рейнеке постоянное электроснабжение, нарушенное ледяным дождем

На острове Рейнеке после ледяного дождя подача электричества в дома была сделана по временной схеме. Фото: сайт vlc.ru

Прокуратура Владивостока обратилась в суд с иском о возложении на МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» обязанности по монтажу опор и воздушных линии энергоснабжения на острове Рейнеке.

Напомним, после ноябрьского ледяного дождя прошлого года, когда поврежденным оказался большой массив энергообъектов города, прокуратура провела ряд проверок, в которых были выявлены нарушения в работе энергетиков. В частности, электроснабжение постоянно проживающих на острове Рейнеке людей после ноябрьских отключений света было восстановлено, но сделано по временной схеме.

О том, что все 13 домов острова, где постоянно проживают 19 человек, подключены к электроэнергии, администрация Владивостока сообщила в декабре 2020 года. Всего на Рейнеке числится 109 абонентов электрических сетей.

Энергетики сообщали, что после ледяного дождя на острове Рейнеке зафиксировано 40 поврежденных железобетонных опор и 2,5 километра кабельной линии. По ряду адресов провода восстановили, так как опоры не пострадали, в других местах использовали временные схемы.

Несмотря на то, что с момента удара стихии минуло уже три месяца, на острове по-прежнему свет жителям обеспечивает «времянка».

Теперь вопрос восстановления энергоснабжения потребителей острова Рейнеке по постоянной схеме будет решать суд. Результат рассмотрения судом спора контролирует прокуратура края.

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