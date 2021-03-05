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Прокуратура Владивостока требует восстановить на острове Рейнеке постоянное электроснабжение, нарушенное ледяным дождем

После удара стихии прошло уже три месяца, но свет островитянам до сих пор дают по временной схеме
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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На острове Рейнеке после ледяного дождя подача электричества в дома была сделана по временной схеме. Фото: сайт vlc.ru

На острове Рейнеке после ледяного дождя подача электричества в дома была сделана по временной схеме. Фото: сайт vlc.ru

Прокуратура Владивостока обратилась в суд с иском о возложении на МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» обязанности по монтажу опор и воздушных линии энергоснабжения на острове Рейнеке.

Напомним, после ноябрьского ледяного дождя прошлого года, когда поврежденным оказался большой массив энергообъектов города, прокуратура провела ряд проверок, в которых были выявлены нарушения в работе энергетиков. В частности, электроснабжение постоянно проживающих на острове Рейнеке людей после ноябрьских отключений света было восстановлено, но сделано по временной схеме.

О том, что все 13 домов острова, где постоянно проживают 19 человек, подключены к электроэнергии, администрация Владивостока сообщила в декабре 2020 года. Всего на Рейнеке числится 109 абонентов электрических сетей.

Энергетики сообщали, что после ледяного дождя на острове Рейнеке зафиксировано 40 поврежденных железобетонных опор и 2,5 километра кабельной линии. По ряду адресов провода восстановили, так как опоры не пострадали, в других местах использовали временные схемы.

Несмотря на то, что с момента удара стихии минуло уже три месяца, на острове по-прежнему свет жителям обеспечивает «времянка».

Теперь вопрос восстановления энергоснабжения потребителей острова Рейнеке по постоянной схеме будет решать суд. Результат рассмотрения судом спора контролирует прокуратура края.

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