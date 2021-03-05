Проектировщики показали, каким будет парк Минного городка во Владивостоке

В обновленном парке Минного городка каждый найдет развлечения и отдых по душе. Фото: Разработка проекта развития общественного пространства парка Минного городка. Концепция

Во Владивостоке представили концепцию развития парка Минного городка Владивостока. Архитектурные дизайнеры учли мнение горожан и экспертов, и показали, каким им видится обновленный парк. Проектные изыскания лягут в основу реконструкции парка, в котором гармонично будут уживаться история, здоровый образ жизни и городская культура. Будет сохранена преемственность поколений, в парке даже будет восстановлен кинотеатр «Буратино». Разбираемся, каким будет воссозданный парк Минного городка.

В парке будут развивать водные виды спорта. Фото: Разработка проекта развития общественного пространства парка Минного городка. Концепция

Дирекция общественных пространств города Владивостока и команда бюро «Конкрит Джангл» завершили масштабное исследование и создание концепции, которые лягут в основу технического задания на рабочее проектирование парка. Чтобы подготовить эти программы, дизайнеры учли мнение горожан и лидеров общественного мнения. Работе предшествовал большой опрос горожан, в котором приняло участие 10907 человек.

Над прудом будет создана "Парящая дорога". В парке будут развивать водные виды спорта. Фото: Разработка проекта развития общественного пространства парка Минного городка. Концепция

Разработчики концепции связали между собой четыре основных темы: история места и идентичность, приморская природа, здоровый образ жизни, современная городская культура. Кстати, именно истории парка уделяется большое внимание, она станет одним из главных мотивов обновленного парка, поэтому исторические здания будут сохранены и реконструированы подобающим образом.

Проектировщики предлагают уплотнить лесной массив парка новыми зелеными насаждениями, провести санитарную очистку, а также создать несколько хвойных зон на пустующих участках. В техническое задание также войдут работы по очистке водоемов.

Вся территория парка будет поделена на несколько функциональных зон, отвечающих за тот или иной вид активности. Разработчики концепции уверены, что каждый житель Владивостока или гость нашего города сможет найти в парке отдых по душе.

Скейт-парк и памп-трек в обновленном парке. В парке будут развивать водные виды спорта. Фото: Разработка проекта развития общественного пространства парка Минного городка. Концепция

В спортивной зоне парка будут созданы волейбольные, баскетбольные площадки, хоккейная коробка с навесом, поле для мини-футбола, беговые дорожки, а также скейт-парк и памп-трек - велосипедная трасса с неровностями для гоночных велосипедов или BMX. Зимой на озере будут создавать каток - это, кстати, один из главных запросов населения согласно опросам. На первом месте - детская площадка. Безусловно, она также появится в обновленном парке. Не забыли дизайнеры и о братьях наших меньших. Согласно концепции, в парке появится отдельно огорожденная зона для игр с домашними питомцами.

Зимой в парке будет организован каток. В парке будут развивать водные виды спорта. Фото: Разработка проекта развития общественного пространства парка Минного городка. Концепция

Говоря о современной городской культуре, проектировщики предлагают создать в Мингородке выставочные пространства, зоны для коворкинга, лектории.

- В здании бывшего склада снарядов во времена ЦПКиО был детский кинотеатр «Буратино». В текущем проекте данный объект предполагает создание комьюнити-центра. В здании предусмотрены следующие функции: коворкинг, лекторий, детский центр, помещения для проведения времени и многофункциональный зал. Снаружи оборудован уличный кинотеатр и зона для интеллектуальных, настольных игр, - говорится в концепции развития парка.

В планах также создание центра современного искусства и пространства для малого бизнеса. Появится здесь и торговая улица, а это значит, что территория парка не будет хаотично застроена ларьками и прилавками, вся торговля будет сосредоточена в одном месте. Для удобства горожан в проекте предусматривается строительство многоуровневой подземной парковки.

Многоуровневая подземная парковка. В парке будут развивать водные виды спорта. Фото: Разработка проекта развития общественного пространства парка Минного городка. Концепция

Представленную концепцию уже оценили жители Владивостока. Своим мнением о реконструкции парка поделился бизнесмен Дмитрий Алексеев.

- Прямо отличный проект для Парка Минного Городка сделали ребята из Конкрит Джангл. Лично мои ожидания он превзошел. Классно продуманна территория, зонирование, объекты. Титаническая работа, детально разобраны все аспекты парка, проведена масса исследований. Да, это очень дорогой проект, но как посмотреть. Если сравнивать с бестолковой гигантоманией "Концертно-выставочных центров" и "Балетных школ", то сущие проценты. В общем, это настоящая Мечта для Владивостока, и та администрация, которая сможет реализовать эту Мечту, впишет себя золотыми буквами в историю города и края! - говорит Дмитрий Алексеев.

Проектное решение парка разбито на семь очередей строительства. Полностью завершить реконструкцию планируется в четвертом квартале 2023 года.