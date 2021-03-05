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Общество

Водителям – приготовиться. Во Владивостоке таблички перед радарами хотят заменить на один знак на въезде

Узнать, где расположены камеры, будет сложнее
Милана СОКОЛМилана СОКОЛ
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Старые знаки вскоре заменят

Старые знаки вскоре заменят

Фото: Сергей БАЛАНОВ

С 1 марта правительство России регламентировано введение на дорогах нового знака 6.22 «Фотовидеофиксация». Главным отличием его от предшественников стали требования по установке. Если вне населенных пунктов кардинальных перемен не произошло – информационными табличками будут оборудованы места за 150-300 метров до начала зоны контроля. То в городах, деревнях и селах, водителей ждет сюрприз. Все ранее существующие указатели камер могут попросту убрать. Согласно изменения в ПДД, достаточно просто установить знак о фиксации нарушений перед въездом в населенный пункт.

Старые знаки в основном применялись с кучей информационных табличек, что создавало нагромождение

Старые знаки в основном применялись с кучей информационных табличек, что создавало нагромождение

Фото: Милана СОКОЛ

«КП-Владивосток» пообщалась с официальным представителем УМВД ГИБДД Росси по Приморскому краю, чтобы прояснить ситуацию.

– С 1 марта вступили в силу изменения в приложении 1 к правилам дорожного движения. Знак 6:22 в Приморье, как и в других регионах будут устанавливаться в соответствии с ГОСТом. В населенном пункте знак будет сопровождаться табличками 5.23.1, 5.23.2 и 5.25 (начало населенного пункта). При необходимости знак «Фотовидеофиксация» также принимается с табличками 8.1.1, 8.1.3 и 8.1.4 (расстояние до объекта). Применение дополнительных табличек зависит от дорожной обстановки. Когда точно появятся новые знаки в Приморье и Владивостоке, пока сказать сложно, – прокомментировала специалист пресс-службы краевого ГИБДД.

Во Владивостоке достаточно много участков дорог оборудовано камерами фиксации нарушений. Не так давно повесили камеры в районе Некрасовских гостинок, на Котельникова и Выселковой. Зачастую водители уже прекрасно знают расположение камер, заранее скидывают скорость, чтобы избежать штрафов.

Стоит отметить, что старые знаки об установке камер фиксации нарушений утратят силу 1 сентября 2021. В отличие от черно-белых прямоугольных табличек, которые еще используются сейчас, новый знак сделали крупнее. Он стал квадратным, а изображение видеокамеры на нем выделили голубым фоном.

Использование дополнительных табличек зависит от аварийности участка и других дорожных факторов

Использование дополнительных табличек зависит от аварийности участка и других дорожных факторов

Фото: "КП" Архив

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