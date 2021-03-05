Житель Артема угрожал мэрии устроить террористический акт, если ему не починят телевизор

Жителя Артема неработающий телевизор довел до нервного срыва Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Артеме полиция задержала мужчину, который угрожал устроить террористический акт из-за неработающего телевизора.

По информации источника VL.ru в правоохранительных органах, неизвестный гражданин позвонил в диспетчерскую администрации города и в очень агрессивной манере поведал, что у него несколько дней отсутствует телевизионный сигнал, а компания-провайдер, предоставляющая услугу, не устраняет неполадку. Завершая звонок, раздраженный мужчина заявил, что если телевизор в ближайшее время не заработает, он устроит теракт.

Тут же поисками звонившего занялась полиция и работники спецслужб. Мужчину вскоре задержали. Телефонным террористом оказался 60-летний местный житель, который сразу же полностью признал свою вину.

Горожанин пояснил, что невозможность смотреть любимые телепередачи на протяжении нескольких дней настолько вывела его из равновесия, что он решился позвонить с угрозами в диспетчерскую города.

Напомним, что согласно 207 статье УК РФ, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма грозит наказание в виде штрафа в размере от 200 до 500 тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода за период от 1 года до 18 месяцев, либо ограничения свободы на срок до 3 лет, либо принудительных работ на срок от 2 до 3 лет.

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