«Хрю на Мерседесе»: скандал с чиновником, который выкидывает канистру на газон, дошел до губернатора

Кадр видеорегистратора

Антигероем прошедшей недели во Владивостоке стал водитель Mercedes-Benz GL, который на Военном Шоссе не стал утруждать себя поиском урны и просто выбросил канистру из под моторного масла из багажника на газон. Этот момент запечатлел видеорегистратор другого автомобиля, а вскоре в человеке с низкой социальной ответственностью распознали большого чиновника, некогда главу департамента промышленности и транспорта Приморского края, а ныне директора владивостокского филиала ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы».

Казалось бы, такой человек должен подавать пример. А не позорить партию «Единая Россия», в которой он, как оказалось, занимал высокую должность руководителя Международного партийного центра.

Губернатор Олег Кожемяко, который, кстати, возглавляет приморское отделение «Единой России», про Хрущева сказал, что знает этого гражданина. А сам факт выбрасывания мусора на газон расценил очень серьезно.

– Во-первых, это несовместимо с теми должностями, которые он занимал в партии. Второе – я думаю, что деятельность его в партии будет приостановлена. Ну, и судя по автомобилю, я думаю, что он человек не бедный. Поэтому, думаю, самое лучшее будет для него, если он за свои деньги обустроит какой-то сквер, создаст сквер и передаст его жителям города. Тогда, как говорится, это будет по-честному и нормально. Потому что такие поступки не должны проходить незамеченными. Тем более, человек, который формировал вокруг себя какую-то общественную работу, значимость. Мне кажется, что это самый правильный вариант: это лишение всех должностей, приостановка в партии ну, и его работа по искуплению своей виды перед горожанами в виде отдельного сквера. Поэтому посмотрим, как он поступит, - цитирует губернатора Олега Кожемяко портал VL.RU.

Кстати, на счет автомобиля, его цена хорошо известна благодаря объявлению о продаже на портале Drom. Mercedes-Benz GL 2012 года, в максимальной комплектации, купленный в дилерском центре во Владивостоке, продается за 2 миллиона 690 тысяч рублей.