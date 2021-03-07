«Cвязали скотчем и веревкой»: бортпроводники почти 6 часов удерживали дебоширку, устроившую стриптиз на борту самолета Владивосток-Новосибирск

Артистка начала концерт спустя 15 минут после взлета. Фото: принтскрин видео.

Ох уж эти авиадебоширы. Пожалуй, бортпроводников уже ничем не удивить. Но этой даме, кажется, это удалось. В центре внимания 39-летняя жительница Новосибирска, которая возвращалась домой из Владивостока. Брюнетка буквально спустя 15 минут после взлета встала со своего места и начала крайне странное выступление. Концерт, который никто из пассажиров явно не заказывал, сопровождался бесцельным хождением по салону. А вишенкой всего представления стал легкий стриптиз.

Женщина то снимала верхнюю одежду, но надевала ее обратно – разгадать тайну ее поведения не удавалось никому из очевидцев. На все замечания бортпроводников артистка никак не реагировала. Тогда экипаж понял, дама дезориентирована в пространстве.

Ситуация, прямо скажем, внештатная. Но бортпроводники не растерялись. Так как была вероятность того, что женщина причинит вред либо себе, либо другим пассажирам, они связали ее веревками и скотчем. В таком состоянии ее удерживали в кресле до посадки самолета.

- Сотрудники транспортной полиции задержали и доставили нарушительницу общественного порядка в дежурную часть. По словам задержанной 39-летней жительницы Новосибирска, перед вылетом из Владивостока она употребила синтетический наркотик, - отмечают в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. - В отношении гражданки составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Мелкое хулиганство).

В ведомстве также отмечают, что сейчас дама проходит медицинское освидетельствование. Оно и установит, вид и степень ее опьянения.

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