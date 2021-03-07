Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

«Cвязали скотчем и веревкой»: бортпроводники почти 6 часов удерживали дебоширку, устроившую стриптиз на борту самолета Владивосток-Новосибирск

После станет ясно, что стало причиной такого странного поведения
Кристина ГРИНКристина ГРИН
КомментироватьОставить комментарий
Артистка начала концерт спустя 15 минут после взлета.

Артистка начала концерт спустя 15 минут после взлета.

Фото: принтскрин видео.

Ох уж эти авиадебоширы. Пожалуй, бортпроводников уже ничем не удивить. Но этой даме, кажется, это удалось. В центре внимания 39-летняя жительница Новосибирска, которая возвращалась домой из Владивостока. Брюнетка буквально спустя 15 минут после взлета встала со своего места и начала крайне странное выступление. Концерт, который никто из пассажиров явно не заказывал, сопровождался бесцельным хождением по салону. А вишенкой всего представления стал легкий стриптиз.

Женщина то снимала верхнюю одежду, но надевала ее обратно – разгадать тайну ее поведения не удавалось никому из очевидцев. На все замечания бортпроводников артистка никак не реагировала. Тогда экипаж понял, дама дезориентирована в пространстве.

Ситуация, прямо скажем, внештатная. Но бортпроводники не растерялись. Так как была вероятность того, что женщина причинит вред либо себе, либо другим пассажирам, они связали ее веревками и скотчем. В таком состоянии ее удерживали в кресле до посадки самолета.

- Сотрудники транспортной полиции задержали и доставили нарушительницу общественного порядка в дежурную часть. По словам задержанной 39-летней жительницы Новосибирска, перед вылетом из Владивостока она употребила синтетический наркотик, - отмечают в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. - В отношении гражданки составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Мелкое хулиганство).

В ведомстве также отмечают, что сейчас дама проходит медицинское освидетельствование. Оно и установит, вид и степень ее опьянения.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14.

Общество: ВОПРОС ДНЯ