В МЧС начали проверку после сообщения об избиении блогера Олеси Рожковой пожарным в клубе Приморья

У девушки 500 тысяч подписчиков. Фото: instagram/roozhkova

Вторые сутки Приморье неустанно говорит о блогерше Олесе Рожковой. Девушка буквально 6 марта заявила на весь инстаграм, а у нее там порядка 500 тысяч подписчиков, о том, что ее избил сотрудник МЧС. Олеся отдыхала в кафе в Спасске-Дальнем в тот злополучный вечер. Затем в ее профиле стали появляться видео, на которых все лицо девушки окровавлено. Позже в сеть сольют серии видео с кратким содержанием событий того вечера. Известно, что Олеся в тот вечера дралась с какими-то девушками, но, как утверждает, сама Рожкова, травмы ей нанес именно пожарный, который позже вмешался в потасовку.

Справедливости ради стоит отметить, что на одном из видео тот самый сотрудник МЧС, действительно, ведет себя достаточно агрессивно и нападает на отдыхающую в кафе. Позже станет ясно, что это сестра Олеси, которая заступилась за нее.

Пока в этой истории очень много пробелов. Восполниться они должны после того, как кафе предоставит полное видео полиции. А пока общественность делает выводы на основании тех отрывков, которые уже обнародованы в интернете.

Вместе с тем, пройти мимо обвинения сотрудника в избиении девушки МЧС не могли. Организовали проверку и нашли того самого пожарного, которого Олеся назвала виновником всего произошедшего. С него даже уже взяли объяснения.

- В ходе проверки установлено, что сотрудник МЧС в свободное от службы время находился в компании друзей, когда началась драка между девушками у барной стойки. Со слов очевидцев, пожарный в драке между девушками не участвовал. От участников потасовки в полицию написаны заявления. По данному факту правоохранительными органами проводится проверка, - сообщает ГУ МЧС России по Спасску-Дальнему.

Пожалуй, главная загадка – кто же избил Рожкову, так и останется загадкой, пока не завершится проверка ведомств.

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