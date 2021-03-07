«Так рано потеряла маму»: в Приморье спасают новорожденного белька с трагической судьбой

Девочке не больше 7 дней. Фото: instagram/largahelp

В реабилитационный центр «Тюлень» несколько дней назад доставили несчастного белька. Судьба у малышки, которая родилась около недели назад, крайне печальная. Ее нашли после ледолома и штормового ветра в поселке Зарубино. Как сообщают очевидцы, мама звала дитя из воды, но она оставалась на берегу. К детенышу нерпы подбежали зеваки, гуляющие неподалеку. Все хотели помочь крошке, но были и те, кто подошел к ней ради селфи. Они тискали белька, таскали, поднимали на руки, умиляясь внешним видом малышки. В итоге результат всего этого стал для девочки плачевным.

- Мать оставалась рядом несколько часов. Когда толпа рассасывалась, дважды выходила на берег к детенышу, но, обнюхав, уходила обратно, - отмечают специалисты центра «Тюлень». - С наступлением сумерек ушла совсем. Мы благодарим Нелли и Григория - они до темноты (и прибытия наших специалистов) охраняли белька от собак и от людей, выполняя наши инструкции - находились в отдалении и стояли таким образом, чтобы самка, если бы она вернулась, не учуяла их присутствия.

Теперь белек в центре под чутким наблюдением специалистов. Ей даже имя дали – Нелли Григорьевна Зарубина. Несложно догадаться, почему у девочки именно такое имя. По наблюдение экспертов, Нелли не больше 7 дней от рождения. «Совсем еще личинка тюленя» - шутят специалисты. Разумеется, всем им очень жаль, что крошечная девочка так рано потеряла мать. Сотрудники реабилитационного центра сделают все возможное, чтобы малышка вскоре вернулась домой – в море.

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