Персонал остался без работы, люди – без праздника. Подробности пожара в Central Cafe во Владивостоке

Как спасали Central Cafe во Владивостоке Фото: Милана СОКОЛ

В ночь на 8 марта на проспекте Красного Знамени сгорело Central Cafe. Корреспондент «КП» одним из первых оказался на месте пожара, когда сотрудники МЧС только проливали этажи и никого не впускали внутрь. Однако ему удалось выяснить некоторые подробности.

Так выглядит теперь кафе Фото: Милана СОКОЛ

Спасателям пришлось разбивать окно, чтобы попасть в кафе Фото: Милана СОКОЛ

Сам пожар начался в районе 5 утра, когда в самом кафе никого не было. Пожарных вызвал сторож отеля «Лампа», который расположен по соседству. Началось возгорание с административной части, что именно вспыхнуло – еще только предстоит узнать пожнадзору и владельцам, но предварительно грешат на короткое замыкание. Общая площадь горения составила 100 квадратных метров.

Работы продолжаются Фото: Милана СОКОЛ

Как рассказывают очевидцы, прибывшим на место пожарным пришлось выбивать окна, чтобы попасть внутрь. В итоге сильно выгорел один из залов кафе, тот, что ближе к дороге. Второй зал пострадал меньше, мебель сохранилась, но все в копоти. Уцелела раздевалка. Сильно пострадала автомойка, расположенная под кафе: ее залили водой во время тушения. Мойка работать, естественно, пока не сможет.

Автомойку этажом ниже залили водой Фото: Милана СОКОЛ

Автомойка пока работать не будет Фото: Милана СОКОЛ

На вызов выезжали 20 пожарных Фото: Милана СОКОЛ

Смена, закрывавшая кафе накануне, говорит, что отработали вчера нормально, закрыли кафе, уехали около часа. Теперь персонал будет заниматься уборкой, вывозить продукты, собирать вещи и так далее. Многие переживают, что могли сгореть трудовые книжки - документы сотрудников были в сейфе.

Часть кафе ближе к входу не пострадала Фото: Милана СОКОЛ

Уцелевшая часть кафе сейчас в копоти Фото: Милана СОКОЛ

Кафе планируют восстановить, но не раньше, чем через месяц Фото: Милана СОКОЛ

Само кафе уже объявило в соцсетях, что работать пока не сможет, заказы не принимаются. Сотрудники говорят, что собираются восстанавливаться, около месяца будут закрыты. При этом персонал переживает о предстоящем безденежье: у кого-то ипотеки, съемные квартиры, начали задумываться о новой работе, говорят, главное - чтобы деньги сейчас выплатили.

Спасают продукты Фото: Милана СОКОЛ

Как назло, кафе сгорело накануне 8 Марта, праздника, когда в ресторанах ажиотаж. Весь праздничный день люди продолжали приезжать в кафе, у многих были заказаны столики на праздник.

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