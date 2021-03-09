«Самый экстравагантный в мире»: трупный цветок расцвел в ботаническом саду во Владивостоке 8 марта

Такой вот подарок к Международному женскому дню. Фото: instagram/liudmila.zakharova

8 марта во Владивостоке расцвел самый экстравагантный и самый высокий цветок в мире - аморфофаллюс коньяк (Amorphophallus konjac). Растение, кстати, имеет несколько неофициальных названий, среди которых: «конняку», «дьявольский язык», «ладонь змеи» и, пожалуй, самое известное – трупный цветок.

Растение это далеко нетипичное, поэтому привлекает к себе такое пристальное внимание. Его соцветие – это початок пурпурного цвета. В верхней части он, можно сказать, «обернут» гофрированным красно-коричневым покрывалом.

Его считают самым высоким цветком в мире. Фото: instagram/liudmila.zakharova

- Лучше наблюдать за аморфофаллюсом на расстоянии, так как запах у этого красавца очень специфичный - похожий на протухшее мясо. Именно поэтому его называют трупным цветком, - сообщают сотрудники Ботанического сада ДВО-РАН. - После окончания цветения и образования плодов соцветие отмирает и через некоторое время появляется один лист.

Учуяли неприятный запах, есть подсказка. Фото: instagram/liudmila.zakharova

Судя по комментариям в сети, многие и вовсе не знали о существовании такого растения. Были среди них и те, кто уже готов увидеть цветок вживую. А те немногие, кто уже бывал в Ботаническом саду в период его цветения отмечают, что рассказы о его запахе нисколько не преувеличены.

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