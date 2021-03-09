«Сердце разбито, до слез»: люди довели до смерти новорожденного белька в Приморье

Стресс стал причиной смерти девочки. Фото: instagram/largahelp

История новорожденного детеныша ларги – Нелли Григорьевны Зарубиной, оказалась еще более трагической, чем была изначально. Напомним, что нашли ее случайные прохожие на берегу в Хасанском районе. К сожалению, никто из отдыхающих на пляже не знал, как себя вести при встрече с малышом. Люди тискали кроху, брали на руки и делали фотографии на память. Среди прохожих оказались и те, кто решил обратиться за помощью к специалистам. Нелли и Григорий допоздна охраняли белька, чтобы к нему не приближались люди и собаки. Как оказалось, мама малыша была поблизости в море. Она звала девочку к себе, но та не шла. Когда толпа рассасывалась, родительница дважды выходила на берег к детенышу, но, обнюхав, уходила обратно. Почуяла запах человека. Больше она не появлялась.

Чтобы спасти Нелли, специалисты доставили ее в реабилитационный центра«Тюлень». Эксперты надеялись на то, что малышке, которой от рождения не больше 7 дней, поправиться и вскоре вернется домой – в море. Однако судьба была не благосклонна к брошенной мамой Нелли.

В ночь на 9 марта детеныш тюленя скончался. Но самое страшное в этой истории – причина смерти малышки. Встреча с человеком, а точнее стресс, вызванный ею, стали для Нелли губительными.

- Была живая жизнь, и нету. Она умерла сегодня ночью. Мы вчера надеялись, что удалось выскочить, а нет, не удалось. Не пережила она последствий стресса, к печали нашей, - рассказывает на своей страниц в сети Лора Белоиван, руководитель реабилитационного центра «Тюлень». - В прямом смысле - люди напугали ее до смерти. Люди тискали, тормошили и перетаскивали Нелли. В основном, из добрых побуждений. Не могу себе представить такого обращения с грудным человеческим детенышем. Да никто, наверное, не может. А с тюленьим почему-то запросто. Нам очень жаль, что и мы не смогли ей помочь.

Многие приморцы близко к сердцу восприняли новость о гибели малышки и выразили свои чувства в комментариях в сети: «сердце разбито, до слез», «я не могу это смотреть, мне больно», «малышка, прости нас, дураков».

Специалисты в очередной раз напоминают, что при встрече с тюленем нельзя: подходить к нему близко и трогать руками – животное, кстати, может и укусить; загонять тюленя в воду – животное нуждается в отдыхе на берегу; кормить тюленя и пытаться поймать его, чтобы пристроить в зоопарк. Если вы заметили, что животное ранено и нуждается в помощи, лучше обратиться к специалистам. Помните, что ваше вмешательство в жизнь тюленя может стать для него как для Нелли смертельным.

Реабилитационный центр «Тюлень» :+79146635101, +79242410788.

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