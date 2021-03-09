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Общество

Алексей Козицкий об объединении трех партий, планах на выборную кампанию и новой политической программе

Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия« в эфире радио «Комсомольская правда» расскажет о необходимых переменах в обществе
Василий ПОЛИКАРПОВВасилий ПОЛИКАРПОВ
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Алексей Козицкий

Алексей Козицкий

1 марта партия «Справедливая Россия» провела пресс-конференцию, посвященную объединению трех политических сил под эгидой одной партии. «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» объединились в социалистическую политическую партию «Справедливая Россия - Патриоты - За правду».

С какой целью объединились три партии, что в ближайших планах и каковы основные вопросы политической программы, сегодня расскажет Алексей Козицкий, депутат Законодательного Собрания Приморского края, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия».

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