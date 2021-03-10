Завораживает с первой секунды: экстремалы сняли на видео взрывное извержение Ключевского вулкана на Камчатке

Сколько продлится извержение - пока неизвестно. Фото: принтскрин видео.

Ключевской то и дело радует жителей и гостей Камчатки фантастическим шоу со зрелищным извержением. Но на этот раз сопка превзошла все ожидания. Казалось бы после 4-месячного извержения, которое началось еще в 2020 году и закончилось 8 февраля 2021 года, вулкан мог и взять приличный тайм-аут, чтобы набраться сил. Только вот спать Ключевской не захотел. Снова начал извергаться в конце февраля.

8 марта он преподнес волшебный подарок в виде взрывного пробуждения. Вулканологи следили по спутнику за излиянием лавы и выбросом раскаленного материала. Ключевской шипел и бурлил, извергая в разные стороны огненные искры. Группе экстремалов, которые отправились поход в это же время, удалось снять нереальные кадры. Вот, на что, действительно, можно смотреть вечно, потому что Ключевской завораживает с первой секунды. Им даже удалось стать очевидцами зарождения нового конуса на вулкане. Повезло - так повезло.

- Мы пытались туда добраться вчера вечером, но там ветер кошмарный. Без обогрева долго не проживешь. 8 февраля извержение кратера вулкана закончилось, а 18 числа начался побочный прорыв. Его обнаружили только по спутниковым снимкам. Визуально он стал виден лишь в 20 числах. Тогда уже было фонтанирование, шел лавовый поток. Сейчас все продолжается в том же духе, возможно, активность уже не такая, как была в самом начале, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды-Владивосток» Юрий Демянчук, научный сотрудник Камчатской вулканостанции. – Лава сейчас начинает распространяться не по поверхности, а под снегом, поэтому лучше не приближаться к ней. Снегоходы могут просто-напросто застрять. По грубым подсчетам, длина лавового потока разошлась на 1 километр. Был и пепловый выброс, и парогазовый.

По данным специалистов, зона прорыва расположилась на высоте 2850 метров над уровнем моря. Высота шлакового конуса у истока прорыва – 60 метров, диаметр его основания – около 100 метров. Как отмечает Демянчук, излияние лавового потока и фонтанический выброс бомб продолжается. По словам эксперта, сейсмособытия может продлиться от нескольких дней до 9 месяцев. Как долго будет извергаться вулкан на этот раз – пока неивезстно.

Вулканологи предупреждают, что неподготовленным людям без специального снаряжения пытаться приблизиться к прорыву на вулкан, крайне опасно для жизни.

СПРАВКА «КП»

Ключевской вулкан — самый активный и мощный базальтовый вулкан Курило-Камчатской вулканической области. Ключевской вулкан — типичный стратовулкан с конусом правильной формы и абсолютной высотой около 4750 метров. Он считается самым высоким из действующих вулканов Европы и Азии. Ключевской сложен базальтовыми лавовыми потоками и пирокластическим материалом, преобладающим в верхней части постройки. Вершинный кратер вулкана, диаметр которого около 700 метров, постоянно активен и изменяет свою морфологию как во время извержений, так и в периоды покоя.

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