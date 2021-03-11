Кормление сразу трех бельков ларги попало на кадры, снятые в Приморье

Десятки бельков появляются ежедневно на свет в Дальневосточном морском заповеднике в сезон рождения. Скриншот видео: YouTube канал "Земля Леопарда"

Уникальные видеокадры вскармливания детенышей ларги сразу тремя самками отсняты на одном из островов архипелага Римского-Корсакова в заливе Петра Великого в Приморье. В Дальневосточном морском заповеднике, находящемся под управлением ФГБУ «Земля леопарда», идет сезон рождения бельков.

На кадрах видно, что пока идет кормежка малышей, самцы охраняют своих подруг. После выкармливания самок на лежбище вновь ждет спаривание с самцами — эти процессы проходят параллельно.

Как сообщает пресс-служба «Земли леопарда», десятки детенышей тюленей появляются на свет в заповедных местах ежедневно. Ученые наблюдают за процессом кормления, родами и размножением с помощью веб-камер, а также ведут учет численности тюленей с квадрокоптера, который ларги даже не замечают.

— К счастью для пятнистых мам и их очаровательных малышей, острова до сих пор перекрыты ледовыми полями, что гарантирует отсутствие как непрошенных посетителей, так и возможных хищников. В то же время, акваторию и береговую полосу заповедника и его охранной зоны защищают от посторонних государственные инспекторы морского заповедника и «Земли леопарда», — рассказал начальник сектора «Морской» нацпарка Василий Горобейко.

Период рождения и выкармливания в заливе Петра Великого начался в последних числах января и продлится до конца марта. Новорожденные ларги будут готовиться к миграции до мая.

СПРАВКА

Ларга, она же пятнистая нерпа, постоянный обитатель залива Петра Великого. Летом более 80% тюленей мигрируют как на север (Сахалин), так и на юг (Корейский полуостров). Все мигрирующие тюлени возвращаются размножаться на острова залива Петра Великого, под защиту морского заповедника.

У ларги всегда один детеныш. Длина тела новорожденных около 90 сантиметров, масса 7-11 килограммов. У детенышей бельковый наряд, после первой линьки в 2-4 недельном возрасте они становятся похожими на взрослых. Молочное кормление продолжается 3-4 недели по несколько раз в сутки. За сутки детеныш выпивает около несколько литров молока, поправляясь при этом на 2 килограмма в день.

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