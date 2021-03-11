Погода на Масленицу 2021 во Владивостоке: солнце, тепло и отсутствие осадков

Погода на Масленицу 2021 приподнесет приятные сюрпризы жителям и гостям Владивостока

Рассказываем, какой будет погода на Масленицу 2021 года во Владивостоке. По всем прогнозам синоптиков, ожидается яркое солнце и по-настоящему весеннее тепло.

В выходные во Владивостоке будут солнечными и теплыми. Потепление ожидается в субботу и воскресенье, так как над территорией Приморского края будет господствовать теплый антициклон. Он будет медленно смещаться с континента на Японское море, обеспечивая тем самым стабильные плюсовые температуры.

В воскресенье, 14 марта, днем на побережье южными ветрами будет выноситься низкая облачность и прохладный морской воздух. Температура поднимется до отметок +7...+14 °С, на южном побережье будет немного прохладнее, +3...+6 °С.

Во Владивостоке в воскресенье существенных осадков не ожидается. Ночная температура около 0 градусов. К середине дня синоптики прогнозируют увеличение количества облаков а также усиление южного ветра.