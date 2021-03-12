«Бедная сиротка»: в Приморье спасают крошечного медвежонка, навсегда брошенного мамой

Медвежонка нашли в Красноармейском районе. Фото: реабилитационный центр «Тигр».

Ясельную группу реабилитационного центра «Тигр» в Приморье пополнил еще один малыш. Медвежонка, который совсем недавно появился на свет, нашли в Красноармейском районе. В той местности проводятся лесозаготовительные работы. Один из рабочих и обнаружил растерянную крошку у дороги. Мамы-медведицы поблизости нигде не было. Зоозащитники полагают, что родительницу мог спугнуть шум техники. Как утверждают специалисты, к сожалению, в таких случаях медведица уже не возвращается к своим детенышам. Если ушла шла, то раз и навсегда.

Девочка пополнила ясельную группу. Фото: реабилитационный центр «Тигр».

В итоге малышка попала к специалистам центра «Тигр». Теперь она под чутким наблюдением ветеринаров и в компании погодок-медвежат, которым досталась такая же непростая судьба, и они оказались в неволе.

Мама бросила малышку, испугавшись лесозаготовительных работ. Фото: реабилитационный центр «Тигр».

- Медведица здоровая и упитанная, весит 4200 граммов. Пока есть сложности с кормлением - ей, естественно, непривычна соска и вкус не маминого молока, но уже через несколько дней она будет с удовольствием причмокивать, так же, как и другие медвежата из ее группы, - отмечают специалисты центра «Тигр».

Пользователи сети были тронуты трагедией медвежонка. Многие из них восприняли историю девочки близко к сердцу и написали о своих чувствах в комментариях. «Бедная сиротка», «какие грустные глазки», «пусть теперь все у нее будет хорошо» - пишут приморцы.

Теперь медвежонок под чутким наблюдением специалистов. Фото: реабилитационный центр «Тигр».

Стоит отметить, что малышку, как и остальных медвежат, оставшихся без мам, после реабилитации отпустят домой – на волю. Специалисты делают все возможное, чтобы возвращение в естественную среду обитания прошло гладко.

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