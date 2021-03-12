Разваливается по швам? Во Владивостоке Гоголевский мост превратился в полосу препятствий

Специалиста предстоит обследовать мост
Фото: Милана СОКОЛ
Состояние Гоголевской развязки, соединяющей несколько важных транспортных узлов во Владивостоке, вызывает опасения, как у пешеходов, так и у автомобилистов. За зиму на мостовом перекрытии и тротуаре появились внушительные трещины и выбоины. Стыки разошлись настолько, что через некоторые можно спокойно рассмотреть все, что творится внизу.
швы сильно разошлись в нескольких местах
Фото: Милана СОКОЛ
Водителям приходится не сладко
Фото: Милана СОКОЛ
Ямы на проезжей части, разрушенные перила, наледь на пешеходной зоне и убитые ступеньки на виадуке – именно так выглядит Гоголевская развязка. Стоит отметить, что капитального ремонта здесь не было с момента основания, зато не так давно построили новую умную остановку для комфорта пассажиров.
Весь тротуар во льду
Фото: Милана СОКОЛ
На Гоголя построили современную остановку
Фото: Милана СОКОЛ
«КП-Владивосток» обратилась за официальным комментарием в администрацию города.
– С установлением положительных температур в городе начнут восстановительный ремонт на поврежденных участках. Этот объект также включат в ремонт. Специалисты также обследуют швы и вынесут решение о дальнейших планах по ремонту, – прокомментировали в пресс-службе мэрии.
Ремонт планируется сделать с установлением плюсовых температур
Фото: Милана СОКОЛ
Напомним, мост дружбы Тояма-Владивосток, который чаще называют Гоголевским, был построен в конце 90-х начале 2000-х. Первую очередь объекта сдали в 1998 при Викторе Черепкове. А окончательно мост ввели в эксплуатацию уже при Юрие Копылове. Развязка соединяет улицы Гоголя, Некрасовскую и проспект Красного Знамени. Шесть полос в оба направления предназначены для разгрузки движения в часы-пик. Однако с увеличением автотранспорта в городе, развязка все чаще стала утопать в пробках.
Выбоины серьезно осложняют проезд
Фото: Милана СОКОЛ
Дорожное полотно частично пришло в негодность
Фото: Милана СОКОЛ
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