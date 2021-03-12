На снимке сама Вера Тимошенко. Фото: Алеутский краеведческий музей.

На Камчатке шестого марта умерла Вера Тимошенко, последняя носительница алеутского языка в России. Стоит отметить, что алеутский язык - это язык креолов северной части Тихого океана. Как сообщает пресс-служба Союза коренных малочисленных народов севера, Вера Терентьева была единственной обладательницей беринговского диалекта в нашей стране. Последние свои дни она проживала в селе Никольском на острове Беринга.

Как отмечает Евгений Головко, специалист в области изучения алеутского языка, в России больше не сохранилось людей, говорящих на этом древнейшем языке. Есть ряд активистов, которые самостоятельно изучают алеутский, чтобы преподавать его всем желающим на острове Беринга.

Вера Тимошенко родилась 26 сентября 1927 года. У нее была долгая и насыщенная жизнь. Например, в 15 лет она начала свою трудовую деятельность учеником радиста. Как отмечают коллеги, Вера Терентьева относилась к работе очень добросовестно, за что неоднократно была отмечена руководством и награждена почетными грамотами и благодарственными письмами. К слову, в 1959 году ей вручили медаль материнства I степени, а в 1993 она получила медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Уже в 2001 году Вере Тимошенко присвоили звание «Почетный гражданин Алеутского района».

- Вера Терентьевна была отличным знатоком своего родного алеутского языка. Всегда находила время участвовать в художественной самодеятельности, любила петь алеутские песни, стремилась сохранить и развивать национальную культуру алеутов. За личный вклад в развитие сценического искусства Вера Терентьевна в 1997 году награждена Дипломом Лауреата премии Александра Гиля, - отмечают в администрации Алеутского муниципального района.

Все те, кто был знаком с Верой Терентьевой лично, отмечают, что даже в таком почетном возрасте она вела активный образ жизни, посещала различные мероприятия, встречалась с односельчанами, школьниками и студентами. Она была от природы очень скромным, щедрым и добрым человеком.

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