Восточный экономический форум 2021 состоится: определены даты проведения события

Фото: Денис Юнцев / Росконгресс

Восточный экономический форум в 2021 году состоится во Владивостоке в начале сентября, сообщает Правительство Приморского края. Даты и место проведения этого события уже определены.

Ежегодно площадка форума объединяет представителей крупного и среднего бизнеса, лидеров стран АТР и журналистов со всего мира. Во время форума решаются глобальные вопросы мировой экономики, достигаются международные соглашения, обсуждаются инвестиционные проекты.

«Уверен, что в этом году Форум преумножит свою инвестиционную составляющую, а учитывая опыт взаимодействия с азиатскими странами по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, он приобретет также важное значение и с точки зрения развития гуманитарных контактов», – отметил ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

Учитывая тот факт, что в 2020 году мероприятие не состоялось из-за пандемии коронавируса, в этом году будут предприняты все необходимы меры безопасности. Форум будет организован на самом высоком уровне, следуя рекомендациям Роспотребнадзора и ВОЗ в части применения комплекса обязательных профилактических мероприятий, необходимых для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

VI Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 2 по 4 сентября 2021 года на площадке кампуса ДВФУ.