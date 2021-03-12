На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла. Фото: Кристина Безбородова

Сегодня, 13 марта, у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла. По данным ГУ МЧС России по Камчатскому краю, очаг находился в 102 километрах от села Никольское на глубине 60 км.

Эпицентр сейсмособытия находился в акватории Тихого океана. Последствия землетрясения ощутили на себе жители близлежащего села Никольское, где в отдельных районах ощущались подземные толчки силой до 1-2 баллов. После произошедшего спасатели выехали на место для обследования жилых помещений.

- Оперативными группами производится осмотр социально-значимых объектов и зданий. По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме. Звонки в ЕДДС района не поступали. Организовано взаимодействие с руководителями потенциально-опасных объектов, с дежурно-диспетчерскими службами, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю.