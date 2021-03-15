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Общество15 марта 2021 7:45

Депутата из Владивостока Надежду Телелюеву 8 часов продержали в ОВД в Москве

По итогам на нее составили административный протокол
Сергей БАЛАНОВСергей БАЛАНОВ
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Надежда Телелюева. Фото: личная страница в Facebook

На форуме муниципальных депутатов в Москве, который пресекла полиция, все-таки находилась и народная избранница из Владивостока - Надежда Телелюева, депутат городской думы от КПРФ.

Ее в числе еще 150 участников форума отвезли в ОВД Измайлово, где продержали 8 часов. Сейчас она на свободе, гуляет по Москве, комментариев не дает. Но источники "КП" сообщают, в отношении мундепа из Владивостока составили протокол об административном правонарушении по статье 20.33 КоАП РФ. На данном форуме Надежда Телелюева была единственной представительницей Приморья.

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