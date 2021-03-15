Тысяча блинов, сжигание чучела и отличное настроение: Владивосток проводил зиму на «Комете» с «Комсомолкой»

Жители Владивостока с размахом отметили Масленицу на «Комете» с «Комсомолкой»
Фото: Вадим ПОПОВ
Доброй традицией стали народные гуляния в Центре отдыха «Комета», организованные медиагруппой «Комсомольская правда». Больше тысячи розданных блинов, горячие и прохладительные напитки совершенно бесплатно, развлекательная программа с конкурсами и призами, традиционное сжигание чучела – неотъемлемые составляющие нашего праздника. Однако были и новые интересные активности в этот раз.
Гении кулинарии ресторана Zuma - бренд-шеф Егор Анисимов и шеф-повар Евгений Митрохин - готовят блины и отвечают на вопросы
Фото: Вадим ПОПОВ
Одним из партнеров праздника стал ни больше ни меньше - паназиатский ресторан ZUMA. Гении кулинарии - бренд-шеф Егор Анисимов и шеф-повар Евгений Митрохин - жарили блины на импровизированной кухне прямо на сцене и угощали ими гостей праздника. Впрочем, как говорит сам Егор Анисимов, особых секретов в приготовлении блинов нет. Главное - это готовить с улыбкой и полностью отдаваться процессу. Рецепты же могут быть самыми различными, а гостей можно удивить блинами с начинкой. Например, приготовить блины с копченой неркой, манго и сливочным сыром. Также повара любезно согласились ответить на любые вопросы посетителей праздника – так мы узнали о самом главном ингредиенте блинов и о том, сколько можно зарабатывать, работая бренд-шефом.
Дети задавали вопросы поварам ресторана Zuma и получали за это вкусные угощения
Фото: Вадим ПОПОВ
Угощения для гостей готовили прямо на праздничной сцене
Фото: Вадим ПОПОВ
Праздничную атмосферу и настроение гостям также создавал коллектив ансамбля «Криница». Соблюдение традиций, широта гуляний, фольклорная музыка, весёлые дружные песни и стройные хороводы кружились под музыку народных инструментов, не оставляя в стороне ни детей, ни взрослых. Дети перетягивали канат, подбрасывали на полотнищах вверх желтую подушку, символизируя выпекание блинов, играли в игры с Бабой Ягой и медведем и отгадывали загадки.
Взрослые гости праздника пытались сорвать друг с друга шапку
Фото: Вадим ПОПОВ
Взрослые срывали друг с друга шапки, упражнялись в ловкости и силе. Традиционным масленичным забавам было отведено центральное место на празднике. Самые активные участники праздника выиграли вкусные и памятные призы от партнеров праздника и медиагруппы «Комсомольская правда».
Коллектив ансамбля «Криница» развлекал людей, устраивал конкурсы и дарил призы
Фото: Вадим ПОПОВ
Согласно традиции перед прощанием с Масленицей нужно оставить все невзгоды уходящей зиме, подвязать к чучелу ленточку, символизирующую весь негатив. Пусть горят все несчастья вместе с чучелом Масленицы! А взамен приходит весна, благополучие и возрождение.
Сжигание чучела Масленицы - главный ритуал прощания с зимой
Фото: Вадим ПОПОВ
Сразу после обязательного ритуала прощания с зимой наступила самая вкусная часть праздника. «Комсомольская правда» угощала всех гостей праздника блинами с мясом и с творогом от торговой марки «КОРБАН», наливала горячий чай и раздавала воду группы компаний «Славда» и напитки Grink. Гости «платили» за угощения только своими улыбками.
«Комсомольская правда» угощала гостей блинами с мясом и с творогом, горячим чаем и прохладительными напитками
Фото: Вадим ПОПОВ
Во время празднования Масленицы гостям раздавали воду группы компаний «Славда» и напитки Grink
Фото: Вадим ПОПОВ
Масленичные гуляния, организованные «Кометой» и «Комсомольской правдой», посетили сотни человек. Некоторые уже бывали на празднике в прошлые годы, заскучать не дали никому. Вдобавок погода в этот раз была самая что ни на есть весенняя – зима наконец-то сдает свои позиции. Масленица - 2021 удалась на славу и оставила радостное ожидание близкого тепла и весеннего обновления природы.
Сотни людей пришли проводить зиму и отметить Масленицу с размахом
Фото: Вадим ПОПОВ
Особое внимание гуляющих на празднике притягивала промоточка компании КИПРИНО: здесь готовили аппетитные блинчики со сливочным маслом и тертым сыром «Три сыра» ТМ «Киприно» и угощали всех желающих в традициях широкой Масленицы. Помимо блинчиков потчевали гостей горячими бутербродами также с тертым сыром «Три сыра». Здесь же можно было продегустировать полутвёрдый сыр «Мастер» - собственную разработку мастеров компании.
Компания «Киприно» угощала аппетитными блинчиками со сливочным маслом и тертым сыром собственного производства
Фото: Вадим ПОПОВ
Помимо угощений компания КИПРИНО приготовила к празднику и другие подарки - сыр от производителя дарили самым активным участникам конкурсной программы. Ведущий на сцене просил придумать самый оригинальный лозунг, вспомнить пословицы и поговорки про сыр, а также перечислить сорта сыра.
Сыр от «Киприно» дарили самым активным участникам конкурсной программы
Фото: Вадим ПОПОВ
К слову, подарки от КИПРИНО «Комсомолка» начала дарить ещё до воскресного мероприятия. Три счастливчика выиграли призы в совместном конкурсе на нашей страничке в Инстаграме.
Самые активные гости праздника получили призы от компании «Киприно»
Фото: Вадим ПОПОВ
Партнер праздника интернет-провайдер «Подряд» придумал для гостей интересную активность - все желающие могли сфотографироваться на красочной фотозоне и выложить фото в Инстаграм с отметкой провайдера. Здесь же угощали всех гостей горячим вкусным чаем. Победители розыгрыша получили сувениры от компании «Подряд» и бесплатный Интернет.
Горожане делали фотографию и выигрывали бесплатный интернет от провайдера «Подряд»
Фото: Вадим ПОПОВ
Актуальное угощение для гостей праздника приготовил мясокомбинат «КОРБАН» - аппетитные колбаски-гриль повар компании жарил прямо во время праздника. Эти угощения напомнили гостям, что наступает сезон вкусных пикников. Специально к сезону производитель предлагает покупателям более десяти видов шашлыков в ароматных маринадах.
Компания «Корбан» угощала гостей аппетитными колбасками-гриль, приготовленными прямо во время праздника
Фото: Вадим ПОПОВ
Официальный партнёр праздника – Компания «КИПРИНО». Сыр от Компании «КИПРИНО» - это натурально, вкусно и полезно!
Партнеры:
Центр отдыха «Комета».
«КОРБАН» - производитель колбас, мясных деликатесов и полуфабрикатов.
«Птицефабрика Уссурийская» - производитель каждого третьего куриного яйца на столах приморцев.
Компания «ПОДРЯД» - крупнейший оператор цифрового телевидения и интернет-провайдер в Приморском крае.
Компания «Славда Групп» - лидер Дальнего Востока по производству минеральной воды и напитков на ее основе.
Паназиатский ресторан «Zuma».
Угощений хватило всем!
Фото: Вадим ПОПОВ