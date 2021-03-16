«Не знаю, что испытал человек, но меня трясло»: свора бездомных собак напала на жителя Владивостока поздней ночью

Собаки окружили мужчину - он не знал, что делать. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Проблема безнадзорных собак, пожалуй, одна из самых острых в Приморье. Едва ли не каждую неделю в разных районах края появляется информация об их нападении на человека. К сожалению, не всегда ему удается в этой схватке остаться без травм, а ведь зачастую под удар попадают дети, которые и вовсе не могут обезопасить себя. А представьте, если стая собак напала на вас под покровом ночи, когда большая часть людей спит, а дороги пустуют.

Ночь. Улица Русская. Жительница многоквартирного дома проснулась от жуткого лая под окном. Взволнованная девушка встала и выглянула, чтобы выяснить, все ли в порядке. Перед ней встала немая картина – стая собак кружилась вокруг неизвестного ей человека.

- Бедный человек. Страшно представить его эмоции. Собаки крупные, лают. Человек прижался к машине и пытается мелкими шагами пройти. Не знаю, кто это был и как хватило самообладания не орать и не махать руками, но мне было очень страшно даже на балконе. Собаки очень агрессивные. Из вариантов пришло на ум сбросить пакет с водой на асфальт - псы разбежались, человек ушел. Не знаю, что испытал человек, но меня трясло. Я люблю собак, но в таком случае, как людям ходить – со стволом, с шокером? – задается вопросами жительница Владивостока.

Сообщение девушки, опубликованное в интернете, вызвало бурные обсуждения. Большая часть комментариев состояла из адресов, где ситуация с безнадзорными собаками ничем не уступает описанной. Однако одна мысль из комментариев все же должна прозвучать – к сожалению, бездомной собака становится именно по вине человека.

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