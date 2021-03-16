Полиция Владивостока начала проверку об угрозах и оскорблениях, нанесенных пассажирке автобуса

Молодой человек начал оскорблять и угрожать расправой пассажирке автобуса во Владивостоке. Скриншот видео: instagram.com/dpskontrol_125rus

Во Владивостоке полиция проверяет информацию об инциденте, произошедшем в пассажирском автобусе № 82 в воскресенье, 14 марта.

Заявление о происшествии в отдел полиции № 2 УМВД России по городу Владивостоку подала местная жительница. Как рассказала женщина, во время проезда в автобусе она обратилась к молодому пассажиру восточной наружности с просьбой прикрыть окно.

«Самое вежливое, что мне он сказал: „Заткнулась и отвернулась“. И дальше нецензурная брань и оскорбления», — так описала жительница Владивостока реакцию молодого человека в публикации в Instagram.

Далее помимо оскорблений последовали угрозы физической расправой.

«Я ему в матери гожусь, пыталась его вразумить. Бесполезно. Обратилась к сидящим в автобусе, в основном его земляки и землячки. Сидели улыбались и ухмылялись. Водитель сделал вид, что не слышит. Вступилась только женщина еще старше меня. Тот и ей наговорил гадостей», — пишет горожанка.

Выйти на своей остановке женщина не решилась, потому что автобусный хам и еще трое ехавших с ним в одной компании парней собрались выходить вслед за ней.

Когда женщина, опасаясь, что парень применит физическую силу, начала снимать происходящее на видео, агрессивный пассажир попытался отобрать смартфон. Лишь тогда в ситуацию вмешались два других мужчины, находившихся в автобусе.

«Они его держали, чтобы он не кидался на меня. Про водителя все понятно по видео, потом он мне сказал, что каждый за себя», — написала женщина.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, в настоящее время по данному факту участковыми уполномоченными полиции проводится комплекс мер, направленных на установление личностей участников конфликта и привлечения их к установленной российским законодательством ответственности.

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