Ущерб на миллионы рублей: в пожаре на птицеферме в Приморье сгорела тысяча голов кур

На территории птицефермы произошел крупный пожар, при котором погибла одна тысяча кур. Источник: arstv

На птицеферме в Анучинском районе Приморского края вечером 19 марта произошла трагедия. Как сообщил руководитель сельскохозяйственного предприятия в социальных сетях, на территории произошел крупный пожар, при котором погибла одна тысяча кур.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЦЫПЛЯТ СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Пожар на птицеферме начался в восьмом часу вечера. Причина - человеческая невнимательность. Как рассказал директор предприятия Виктор Мищенко, один из работников предприятия оставил без присмотра электрический чайник. Как итог: погибли куры, выгорела половина здания, сгорели дорогостоящие инкубаторы. Ущерб оценивается миллионами рублей. А ведь для села Чернышевка сельхозпредприятие "Пионер" является градообразующим.

Не пострадало лишь поголовье гусей - примерно 2,5 тысячи - так как их содержат в другом помещении.

В связи с произошедшей трагедией Виктор Мищенко попросил считать объявления о продаже цыплят, опубликованное в газетах Арсеньева, считать недействительным.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ МЧС

По сведениям регионального управления МЧС, сообщение о пожаре в селе Чернышевка поступило в 19 часов 30 минут. Уже через 9 минут первые расчеты огнеборцев приступили к тушению возгорания. На локализацию пожара ушло полчаса, на полную ликвидацию - почти шесть часов.

- В 01:19 пожар был полностью ликвидирован на площади 600 квадратных метров. На тушении были задействованы 17 человек личного состава 6 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал, - отметили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю.