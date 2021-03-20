Один погибший, пятеро с травмами: на скользкой трассе в Приморье произошла серьезная автоавария

В Приморье в результате страшной аварии погиб один человек. Видео: dps.control

Сегодня, 20 марта, на автодороге «Михайловка – Турий Рог» произошло ДТП с участием трех автомашин. В результате аварии один человек погиб, а пятеро получили травмы различной степени тяжести.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, 54-летний водитель автомобиля Nissan Caravan не справился с управлением и совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомашинами Mitsubishi Delica и Hino Ranger.

Водитель микроавтобуса погиб на месте ДТП, его пассажиры получили травмы различной степени тяжести, среди пострадавших: 60-летняя женщина, и мужчины в возрасте – 44, 51, 29 и 21 год.

По предварительным данным, причиной столкновения стала скользкая дорога.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и медики. Проводится проверка и устанавливаются обстоятельства происшествия.

По данным Госавтоинспкции Приморского края, на текущий момент в регионе зарегистрировано 24 ДТП, 2 человека погибли, 6 – травмированы. Водителей просят выбирать скоростной режим, исходя из дорожных, погодных условий и характеристик транспортного средства.