Таксист из Владивостока «вырубил» пассажира и бросил на проезжей части без сознания

Фото: скриншот из видео, dps_vl

Вопиющий случай произошел на одной из оживленных трасс Владивостока в воскресенье, 21 марта. Водитель такси вышвырнул из автомобиля своего пассажира и бросил на дороге без сознания. Все происходящее попало в объектив камеры мобильного телефона.

Инцидент случился на пересечении улиц Снеговая и Выселковая. Из автомобиля известной во Владивостоке таксомоторной компании вышел, судя по всему, водитель транспорта. Таксист вытащил из авто пассажира, «вырубил» его, а после – швырнул на проезжую часть и даже пнул. Пострадавший от удара головой об асфальт потерял сознание. После этого водитель иномарки сел в авто марки Toyota Camry и уехал.

Все это по, если так можно выразиться, счастливой случайности успела заснять на камеру мобильного телефона девушка, проезжавшая мимо в другом авто. Она и ее друг вернулись к месту происшествия, чтобы оказать хоть какую-то помощь пострадавшему.

- Вернулись, молодой человек отказался вызывать полицию и скорую, к сожалению, - сообщает девушка.

Она также рассказала, что позвонила в компанию такси и рассказала о случившемся, назвав диспетчеру даже госномер автомобиля, на котором скрылся виновник происшествия.

- Зарегистрировали обращение, но не думаю, что водитель понесёт какое-то наказание. Всё понимаю, но избивать человека, бросать его без сознания – это прям слишком. Избегайте поездок на этом авто, водитель явно не в себе, - резюмировала девушка.

В социальных сетях к этому случаю отнеслись неоднозначно. Кто-то решил, что пассажир мог получить и за дело, раз отказался сообщить о происшествии в полицию и обратиться в скорую.

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