Кипяток по асфальту рекой: на улице Борисенко во Владивостоке авария на теплотрассе помешала движению

Автомобили и общественный транспорт движутся в потоке кипятка. Скриншот видео: instagram.com/dps.control

Очередное ЧП вызванное неполадками с теплотрассой произошло во Владивостоке сегодня, 22 марта.

Видео с бурлящей и парящей улицей Борисенко (район остановки "Новожилова"), появилось в социальных сетях жителей столицы Приморья. Судя по кадрам, кипяток, прорывающийся из-под земли, залил значительную часть дорожного полотна.

Мало того, что пар не дает водителям транспорта контролировать должным образом ситуацию на дороге, у людей за рулем возникло опасение, что вода промоет под асфальтом грунт и в кипящие ловушки могут попасть автомобили.

Появилась информация, что Госавтоинспекция уже перекрыла небезопасный участок улицы.

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