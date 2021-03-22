«Такое бывает раз в 16 лет»: команда КВН из Владивостока ворвалась в Высшую лигу к Маслякову

На снимке команда КВН «Красный лис». Фото: instagram/kvn_redfox.

Давно Приморье не блистало на экранах телевизора на Первом канале. Пора менять эту ситуацию. Команда «Красный лис» из Владивостока по результатам 32-ого международного фестиваля «КиВиН-2021» попала в Высшую лигу КВН. Шутники схлестнулись юмором в Сочи, в итоге приморцам удалось вырваться вперед, и теперь их ждет поединок за звание чемпионов. Оказаться на одной сцене с бессменным ведущим Александром Масляковым стремятся сотни команд, но удается лишь единицам. И Приморье в их числе.

- Мы в Высшей Лиге! Говорят, команда из Владивостока попадает туда раз в 16 лет. А вообще мы пока в таком шоке, что и написать нечего. Это похоже на пранк. Но одно знаем точно, если бы не Леонид Купридо и Александр Комаровский мы бы точно этого не сделали никогда. Спасибо вам от всего сердца, - написали на своей странице в сети участники команды КВН «Красный лис».

Стоит отметить, что в «КиВиН-2021»принимали участие больше 350 команд не только из России, но и стран СНГ. И лишь 25 команд были отобраны для состава Высшей лиги этого сезона. «Красный лис» в их числе. Уже в апреле в Москве пройдут съемки 1/8 финала КВН. Чемпион сезона определится в декабре. В последний раз команда КВН из Приморья выступала на сцене Высшей лиги КВН на Первом канале в 2005 году. Это была последняя игра Сборной КВН Владивостока.

Кстати, на Международном фестивале «КиВиН-2021» свои юмористические заготовки показывали сразу пять команд КВН из Приморья. Среди них: «Красный лис» (Приморский край), «Океан» (ВДЦ «Океан»), «Андрей Тарковский» (ДВФУ), «ААААААА» (ДВФУ) и «Мультиплекс 2» (ДВФУ). Притом, все они показали себя с наилучшей стороны. И несмотря на то, что в Высшую лигу попал лишь «Красный лис», плюшки достались и другим. Например «Океану» дали возможность сыграть на Первой лиге Международного союза КВН в Уфе. Остальные юмористы смогут принять участие в центральных лигах МС КВН.

Команда КВН «Красный лис»

1. Вице-чемпион Международной телевизионной лиги КВН 2020 года в Смоленске.

2. Вице-чемпион Центральной лиги КВН «Азия» в Красноярске.

3. Обладатель Гран-при фестиваля Тихоокеанской лиги КВН в Хабаровске.

4. Обладатель летнего кубка КВН Владивостока 2019 и 2020 года.

5. Обладатель летнего кубка КВН Находки 2019 года.

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