«А где его мама?»: в Приморье спасают крошечного медвежонка, которого разлучили с родительницей

Малыша нашли и привели в центр для оказания помощи. Фото: instagram/siberiantiger_center

В приморском реабилитационном центре «Тигр» пополнение. На днях сюда привезли еще одного трагически осиротевшего медвежонка. На этот раз в руки специалистов попал самец гималайского медведя. Вес крохи составляет порядка 3200 граммов. К счастью, он здоров и активен, но присмотр ветеринаров крайне важен. Что случилось с крохой, и почему он оказался совсем один и без родителей - точно неизвестно. Однако в большинстве своем судьба у всех детенышей похожа друг на друга

Маму этой крохи спугнули лесозаготовители. Фото: instagram/siberiantiger_center

- Чаще всего история - «нашли на дороге в лесу». Есть несколько вариантов - либо браконьеры убивают медведицу, либо спугивают медведицу из берлоги, и она уже не возвращается. И так каждый год. В центре в среднем содержатся до 15 малышей, - отмечают сотрудники реабилитационного центра «Тигр». - Через несколько дней, после адаптации к новым условиям, мы его переведем в большую ясельную группу, которая сейчас состоит из четырех медвежат.

Эта крошка сможет вернуться домой, в лес, уже в конце этого месяца. Фото: instagram/siberiantiger_center

Фотография медвежонка и его история тронула многих пользователей сети, которые не смогли пройти мимо поста и отреагировали на сообщение комментариями. «А где его мама?», «малышам здоровья и вернуться в природу», «такой малюсенький», «мои сладкие губочки медвежьи» - пишут приморцы в сети.

Четвертая сирота в реабилитационном центре. Фото: instagram/siberiantiger_center

Стоит отметить, что задача реабилитационного центра плавно и безболезненно подготовить малышей к возвращению домой – на волю. Как только медвежата будут готовы к этому, они переедут жить в дикую природу. А пока их здоровье под чутким наблюдением специалистов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14