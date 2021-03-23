Современная кинезиология: как убрать болевой синдром за один сеанс | «Здоровый разговор» | Владивосток

Искусство врачевания начинается с правильной постановки диагноза, талантливый врач лечит не последствия, а ищет первопричины. Методы кинезиологии позволяют определить причину и характер нарушений в организме даже в тех случаях, когда другие методы обследования бессильны. О комплексном подходе и роли кинезиологии в диагностике и лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата в программе «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывает Дмитрий Станиславович Погребной, врач кинезиолог клиники ревматологии профессора Дубикова.

- Кто такой врач-кинезиолог и что он лечит?

- Это врачи в большей степени практикующие неврологи и ортопеды, так исторически сложилось. Врач-кинезиолог рассматривает тело целостным и лечит не часть, а ищет причину проблемы, рассматривая весь организм, как систему.

- С какими органами работает врач-кинезиолог?

- Из своей практики могу сказать, что примерно в 70% случаев это работа с костно-мышечной системой или опорно-двигательным аппаратом. Примерно 30% приходится на внутренние органы, как правило, это желудочно-кишечный тракт.

- Многие люди скептически относятся к кинезиологии. Почему так происходит? Какие преимущества есть у этого метода?

- Мы часто негативно воспринимаем то, что не понимаем. На мой взгляд, скепсис возник после того, как произошла инфляция самого термина «кинезиология». Основу кинезиологии используют психологи, финтес-инструкторы и массажисты, но это никак не идет в сравнение с медицинской кинезиологией. И именно здесь кроется главное преимущество, ведь врач занимается диагностикой, лечением и прогнозом. Еще одно преимущество, это стопроцентная диагностическая эффективность. Следующая выигрышная составляющая, это непосредственное участие самого пациента. Врач-кинезиолог дает навыки. Пациент не остается наедине с собой, врач дает рекомендации, которые затем постоянно контролируются врачом.

- Кому показана кинезиология, и есть ли заболевания, при которых она противопоказана или неэффективна?

- Большинству населения земли показана кинезиология, как профилактическая медицина. Профессиональные спортсмены должны обследоваться у врача-кинезиолога раз в 3 месяца. Здоровому человеку показан осмотр у подобного специалиста раз в полгода в целях профилактики, потому что лечить заболевание намного дороже, чем убирать дисфункцию. Противопоказания могут быть в острых инфекционных состояниях. При нарушении психики кинезиология не будет так эффективна, она напрямую не работает тогда, когда имеется морфологическое изменение ткани: при инсультах, ДЦП, онкологиях.

- Как проходит диагностика и лечение у вас на приеме?

- Первоначально мы, конечно же, общаемся с пациентом, собираем историю его болезни. Здесь есть определенные хитрости. Заходя в кабинет я сразу смотрю, как человек стоит, ходит, садится, как он сидит. С этого уже делаются определенные выводы, так как тело показывает всю картину. Основной инструмент врача-кинезиолога, это мануально-мышечное тестирование. Далее идет коррекция как лечение, а затем закрепление как реабилитация. По времени консультация и терапия занимают около часа, но это только начало. Далее следует ежедневная работа над собой и промежуточный контроль у специалиста. Бывает и такое, что причина боли выявляется за пять минут и тут же она устраняется. Такой эффект ошеломляет не только пациента, но и самого врача. Мой учитель профессор Людмила Федоровна Васильева сказала такую фразу, которую я запомнил на всю жизнь: «Пациента лечить не сложно, когда знаешь от чего».

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