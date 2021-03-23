Би-2 объявили о дополнительном втором концерте во Владивостоке

Группа Би-2 объявила о дополнительном концерте во Владивостоке! Музыканты вернутся на сцену крупнейшего концертно-спортивного комплекса Владивостока «Фетисов Арена» с новым сетом «ВыйдемИзДома» 25 и 26 марта 2021 года. Решение отыграть дополнительный концерт было принято в связи с действующими в городе ограничениями по 50% вместимости зала.

Концертная программа получила свое название по заглавному рефрену из сингла «Депрессия» — второго трека с грядущего релиза Би-2. В лайн-ап «ВыйдемИзДома» войдут более 20 любимых песен группы, в том числе и чарт-топперы 2020 года: «Пекло», «Депрессия» и «Бог проклятых».

Важная информация для гостей: билеты на концерты 15.05.2020, 13.09.2020 и 26.03.2021 года действительны на концерт 26.03.2021 года. На дополнительный концерт 25.03.2021 года осуществляется проход только по билетам 25.03.2021 года. Все ранее приобретенные билеты действительны. Менять/обновлять/возвращать билеты не нужно.

Обращаем Ваше внимание, что при посещении мероприятия обязательно соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. При необходимости зрителям на входе будут предоставлены маски, перчатки и антисептические средства.

Билеты по самым выгодным ценам на официальном сайте группы Би-2 – bdva.ru.