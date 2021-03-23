Коронавирусу в Приморье ровно год

Ковидный госпиталь во Владивостоке. Фото: VL.ru

Ровно год назад, 24 марта 2020 года, руководитель приморского Роспотребнадзора Татьяна Детковская призналась журналистам, что COVID-19 добрался до приморья официально. Первые заболевшие – две женщины, приехавшие из-за рубежа. Одна из Мексики, другая из круиза по Северной Европе.

Вскоре стало известно, что одна заболевшая, из Артема, сразу самоизолировалась. Заразился только муж, вместе они же и стали первыми выздоровевшими. А вот вторая, из Владивостока, еще пару дней ходила на работу в банк, где занималась VIP-клиентами. Все 30 контактировавших с ней проверили, никто не заболел.

О первом умершем от новой инфекции в Приморье в соцсетях сообщил губернатор региона 3 апреля. 52-летний мужчина летал в Москву к родственникам, а по возвращении слег с пневмонией.

Тот самый брифинг, на котором Татьяна Детковская сообщила о первых заболевших приморцах Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

По официальным данным, за год в Приморье заболели коронавирусом 41 922 человека, из них 37 613 уже выздоровели. К сожалению, 667 пациентов скончались.

С января этого года ведется еще одна статистика: количество вакцинированных. На сегодня прививку сделали 55 288 приморцев.

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