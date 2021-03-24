«Пусть родители узнают своих подлецов». Во Владивостоке дети осквернили память воинов-тихоокеанцев

Подростки превратили памятник в площадку для игр. Фото: Instagram/dpskontrol125rus

Памятник воинам-тихоокеанцам флотского экипажа, геройски погибшим за свободу и независимость в годы Великой Отечественной войны, превратилась во Владивостоке в место для игр. Наплевав на моральные устои и историческую память, подростки решили использовать стелу на Вострецова для состязаний в «скалолазании». Действия невежд вызвали праведный гнев общественности.

– По памятнику прыгают, харкают. Пусть родители узнают своих подлецов, – поделилась в сети одна из жительниц Первореченского района.

Судя по видео, развлечения молодежи явно не одобрили взрослые, однако на замечания подростки попросту не реагировали. Двое – стояли у памятника, еще двое – карабкались по нему, «втаптывая ногами историю».

Стоит отметить, что в 2019 году монумент на Вострецова, 4а, отреставрировали. Стелу загрунтовали и покрасили, а территорию вокруг нее благоустроили. При этом ремонт проходил совместно с инициативной группой горожан, однако защищать память и чтить историю готовы далеко не все.

«Вообще неприятно, когда дети элементарно не знают кому и за что установлен памятник, на котором они прыгают, и чью память оскверняют, в честь кого названа улица, на которой живут...», «Никакого уважения к истории..... Вот вам и патриотическое воспитание и обучение в школе», «Это стела и по ней недопустимо лазить. К тому же, там недалеко есть площадка. Поэтому здесь лишь вопрос в воспитании», «Мемориал воинам-тихоокеанцам Великой Отечественной войны. Мне кажется, что они не заслужили, чтобы их память ногами топтали», – негодуют в социальных сетях жители края.

Не исключено, что в ближайшее время подростков ждет беседа с участковым.

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