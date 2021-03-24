Партия “Новые люди” определила победителей конкурса «Марафон идей»

Наверное, каждый из нас задумывался о том, как сделать свою жизнь и жизнь окружающих лучше? С какой инициативы стоит начинать и где искать поддержку и единомышленников? Партия «Новые люди» решила поддержать социально-активных жителей страны и помочь им воплотить их проекты в жизнь.

Конкурс «Марафон идей» проходил по всей России и собрал 15 327 заявок, 155 идей в адрес оргкомитета конкурса поступило из Приморского края. Жюри проекта отсмотрело все заявки и допустило до финала 12 лучших работ.

Жители края предложили высаживать деревья в парках и скверах города, организовать группы юридической помощи населению, обратили внимание на финансовую грамотность детей и на необходимость улучшения качества жизни.

Среди представленных работ жюри конкурса выбрало три наиболее актуальных на их взгляд проекта. Идея Константина Шевкина раскрасить яркими красками новые волнорезы в Находке нашла немало откликов среди экспертов. Проект «QR-Изация» Артема Федотова занял второе место. Его автор планирует внедрить во Владивостоке систему изучения истории города при помощи смартфонов, что позволит также улучшить туристический климат в регионе. Ну а победителем конкурса стала Екатерина Нечай. Проект, который поддержало большинство членов жюри, направлен на улучшение внешнего облика Владивостока. Речь идет о серых подпорных стенах столицы Дальнего Востока. Конечно, некоторые из этих сооружений уже раскрашены и радуют глаз горожан и гостей города, но инициативная группа намерена пойти дальше и организовать полноценный фестиваль, на котором будут отбираться самые лучшие экскизы. Таким образом, горожане сами будут выбирать, каким бы им хотелось видеть Владивосток.

«В нашей стране много неравнодушных людей, которые готовы взять на себя ответственность, сделать лучше жизнь в своем городе. Они предлагают умные решения в сфере ЖКХ, образования и здравоохранения, экологии и развития городов. Мы выбрали лучшие идеи и поможем их реализовать», - рассказал председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

- Идеи эскизов мы будем предлагать на суд жителей, которые сами будут выбирать подходящий вариант, что им больше нравится. Например, мы договариваемся с городской администрацией о том, что на определенной подпорной стене появится граффити на тему «Подвиг медиков во время пандемии». Присланные нам эскизы мы выставляем на всеобщее обозрение, люди выбирают наиболее подходящий вариант. Затем уже авторы самого яркого сюжета воплощают его в жизнь, - говорит победитель конкурса «Марафон идей» Екатерина Нечай.

По мнению координатора региональных отделений партии «Новые Люди» в Сибири и на Дальнем Востоке Дмитрия Львова, «Марафон идей», это отличный инструмент взаимодействия с людьми, которым не безразлично будущее, которые своим ярким примером способны вдохновить других на яркие свершения.

- У людей действительно есть запрос на обновление, на перемены. Этому соответствуют и их проекты, которые говорят о необходимости нового образования, новых ярких площадок. К проекту мы тщательно готовились, подбирали команду людей, которая должна была тщательно отсмотреть все заявки. Мы сегодня выделили три проекта-победителя «Марафона идей», но остальные идеи нами также будут поддержаны, ни один проект не останется незамеченным, а все идеи, высказанные сегодня на конкурсе, найдут свое отражение при подготовке детальной программы партии. Мы рады, что пришло столько заявок, это действительно показывает, что люди готовы действовать и улучшать нашу жизнь к лучшему, - говорит Дмитрий Львов.

«В нашей стране много неравнодушных людей, которые готовы взять на себя ответственность, сделать лучше жизнь в своем городе. Они предлагают умные решения в сфере ЖКХ, образования и здравоохранения, экологии и развития городов. Мы выбрали лучшие идеи и поможем их реализовать», - рассказал председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

В ближайшее время стартует еще один интересный проект Новых людей. Им станет первое в России политическое реалити-шоу Дебаты-Кандидаты. Конкурсантов разделят на команды и поселят в один дом. Им предстоят серьезные испытания, в которых они проявят себя и получат полезный политический опыт под постоянным наблюдением камер. Со всей страны поступило больше 3000 заявок, сообщает пресс-служба партии. И только 30 участников проекта поборются за 30 миллионов рублей.

Справка: Партия «Новые Люди» создана 1 марта 2020 года. Ее основатель - президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев. В сентябре 2020 года «Новые люди» выдвинули кандидатов для участия в выборах в 12 регионах страны. По состоянию на 1 марта 2021 года штабы партии «Новые люди» созданы в 73 регионах страны. Партия «Новые люди» намерена выдвинуть до 200 кандидатов для участия в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.