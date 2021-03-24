Советы кинолога: что делать, если на вас напала стая бездомных собак?

Кинолог рассказала, как вести себя, если на вас нападает стая бездомных собак Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Проблема безнадзорных собак во Владивостоке и Приморье по-прежнему не решена. Стаи псов терроризируют жилые кварталы и нападают на людей. В некоторых районах горожане и вовсе боятся выйти из дома. Городские власти до сих пор не могут организовать работу по отлову безнадзорных животных и их содержанию. Именно поэтому все чаще у горожан возникает простой вопрос: что делать, если на вас напала стая собак? О том, как избежать нападения собак, что делать, если атака псов неминуема и стоит ли звать на помощь, в эфире радио "Комсомольская правда - Владивосток" рассказывает Антонина Седышева, лейтенант полиции, инспектор кинолог Центра кинологической службы УМВД России по Владивостоку.

Как себя вести, если перед вами стая бездомных собак?

Если вы видите перед собой несколько собак, и они никак на вас не реагируют, просто спокойно проходите мимо. Если вы входите на территорию собак, то, как правило, они начнут вас об этом предупреждать лаем. Это не значит, что они сразу бросятся на вас. В этом случае нужно без суеты и страха отойти в сторону на полтора-два метра. Ни в коем случае не нужно бежать и поворачиваться спиной, нельзя останавливаться и пытаться что-то бросить в собак – это будет акт прямой агрессии. В большинстве случаев, если выполнять эти правила, собаки вас не тронут, но мысленно нужно подготовиться к их атаке. Выстроить план действий, поискать взглядом ветку неподалеку от вас.

Что делать, если стая начинает на вас бежать?

Не нужно смотреть в глаза собаке, это, опять же, акт агрессии. Начинайте пятиться, если они не останавливаются, то ваша задача казаться для них больше. В этом случае у животного срабатывают инстинкты, она начинает понимать, что, возможно, вас не сможет одолеть, и начнет отступать. Поможет все, что есть у вас в руках: зонт, портфель, сумка. Поднимайте вещи над головой. Если и это не останавливает собак, то зовите на помощь, численный перевес тоже играет большую роль.

Чувствует ли собака страх человека?

Собака ощущает страх на уровне обоняния. Любая наша эмоция - это всплеск гормонов, изменение химического состава нашего организма. У собак очень тонкий нюх, они действительно чувствуют эти изменения. При страхе вырабатывается кортизол, адреналин, повышается потоотделение. Нюх собаки настолько силен, что она может почуять изменения даже через стойкий запах парфюма.

Как вести себя, если стая собак нападает на вас?

Выбрать ту часть тела, которую жалко меньше всего, и попытаться ее усилить. В этом случае подойдет куртка, которую можно намотать на руку. Нужно также попытаться спрятать жизненно-важные органы: шею, живот, голову. В идеале присесть на корточки, сгруппироваться в комок и максимально спрятать все части тела от стаи. Есть вероятность, что собаки потеряют к вам интерес: они отстояли свою территорию. Но такое происходит не всегда, потому желательно даже в таком положении продолжать кричать о помощи. Собаки никогда не будут преследовать цель сгубить вам жизнь, их задача – защитить свой ареал обитания и стаю.

Можно ли вступать в схватку со стаей собак?

Это стоит делать только в том случае, если собака уже вцепилась вам в руку, и вы чувствуете в себе достаточно сил. Все же стоит помнить, что даже если вы отобьетесь от одной собаки, на помощь ей могут прийти другие члены стаи. Эксперты советуют максимально долго держаться на ногах и в сложившейся ситуации, когда вашей жизни угрожает прямая опасность, стоит забыть о всякого рода гуманности. Собаке нужно наносить удары по мягким частям головы: нос, глаза, уши. Усилить удар можно, взяв в руку ключи или телефон.

Насколько эффективно травматическое оружие или другие средства самозащиты при нападении собак?

Эффективными средствами в этом случае являются газовые баллончики и шокеры. Причем последние даже не обязательно применять по назначению. Достаточно включить его и напугать собак резким звуком. Для собак этот звук непривычен, они не знают, какие будут последствия, потому велика вероятность того, что они испугаются. Подойдет любой резкий и неестественный для нашей природы звук.

Чего ни в коем случае не следует делать при встрече со стаей диких собак?

Нельзя контактировать с собаками, подкармливать их, не нужно проявлять к ним любовь или жалость. Если собака вами не интересуется, то не нужно ее беспокоить.