«Приморье - это мы»: глава Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал Владивосток тупиком

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Фото: Владлена ТЕРЯЕВА

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев дал интервью журналистам радио «КП»-Хабаровск», в котором подкинул, так сказать, дровишек в извечное противостояние между двумя Дальневосточными столицами. Говоря о грузопотоке из Китая, Дегтярев настоял, что именно Хабаровск – это логистический центр, а Владивосток – это «тупик».

Вообще-то речь в интервью шла о развитии Большого Уссурийского острова, часть которого принадлежит Китаю и активно застраивается, а на российской стороне стоят одинокие пограничники и часовня. Дегтярев сказал, что хотел бы видеть здесь грузопассажирский пункт пропуска через госграницу и логистические терминалы на корневом берегу. А после того, как через пункт пропуска пойдут грузы, остров начнут облагораживать и застраивать. Здесь могут появиться иннополис, спортивные объекты и экопарки, возможна организация зоны свободной торговли.

- На острове можно сделать что угодно, но калитка должна быть открыта, чтобы грузы пошли через наш край. У нас все для этого есть: и международный аэропорт, и штаб Дальневосточной железой дороги. Мы - логистический центр. «Почта России», кстати, сдает в этом году дальневосточный хаб. Он находится у нас, а не во Владивостоке. Что такое Владивосток вообще? Это тупик. Тупик Ильича. Приморье - это мы, у нас 2300 километров побережье, - сказал Михаил Дегтярев.

Он, кстати, прав, протяженность морских границ Приморского края меньше – 1500 километров.