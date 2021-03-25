Что делать, если у ребенка насморк и заложен нос?

Казалось бы, очистить нос при насморке – это так просто! Но для малыша данный навык – сложная наука!

Его можно существенно упростить, если превратить обучение в интересную игру. Как известно, дети очень любят подражать взрослым.

Пусть ребёнок повторяет за Вами предложенные упражнения для правильного высмаркивания!

Если у малыша уже насморк илил заложен нос, он не будет готов играть и станет капризничать. Учите ребёнка высмаркиваться поочерёдно – сначала через одну ноздрю, затем через другую. Рот должен быть приоткрыт.

ПАРОХОДИК

Пусть ребёнок представит, что он пароходик, а его ноздри – это две трубы судна.

Предложите ему гудеть, выдыхая при этом воздух, через носик Можно также при этом по очереди зажимать малышу то одну, то другую ноздрю и просить повторить упражнение.

САМОЛЁТИК

Ими могут стать, к примеру, фантики от конфет, кусочки ваты или салфетки.

Располагаем «самолётики» на ручке ребёнка и предлагаем запустить их в полёт, набрав воздуха в грудь и дунув через носик. А чтобы малышу было интересно, можно устроить соревнование. Кто из вас сдует больше самолётиков? У кого они улетят дальше?

ПЕНА

Даже во время купания можно продолжить обучать ребёнка навыку высмаркивания. Пусть сдувает через нос пену!

СВЕЧКА

Зажгите тоненькую свечку и поставьте на стол.

Покажите малышу, как задувается пламя свечи, если на неё подуть ротиком, и попросите ребёнка сделать тоже самое. После этого предложите загасить свечку, подув на пламя через носик.

ПЁРЫШКИ

Возьмите два пёрышка, например от подушки.

Разместите их под ноздрями, а затем предложите ребёнку хорошо дунуть носиком. Чтобы запустить этих птичек в полёт.

ЧАЙНИК

Покажите ребёнку процесс закипания чайника,

как он шумит, а из носика при этом вырывается пар. Затем предложите малышу вообразить себя чайником и попробовать выдыхать через нос.

РОДИТЕЛЯМ НАДО ЗНАТЬ, ЧТО…

… если заложенность носа у ребёнка длится более 7 дней, то такой насморк считается ЗАТЯЖНЫМ!

Он не только плох сам по себе, но и грозит неприятными последствиями в частности:

- хроническим ринитом,

- гайморитом,

- отитом

Учите ребёнка высмаркиваться заранее, когда он здоров и в прекрасном расположении духа.

Для того чтобы вылечить насморк быстрее существует специально созданный для лечения этого заболевания препарат Коризалия в форме таблеток.

- восстанавливает слизистую оболочку носа, снимает воспаление, способствует восстановлению носового дыхания.

- уменьшает выделения из носа и сочетается с другими препаратами.

Исследования показали, что у большинства пациентов с насморком заболевание проходит уже на 3 день лечения. Курс лечения Коризалией составляет 5 дней. Для взрослых и детей от 18 месяцев.

При необходимости таблетки Коризалия можно чередовать с сосудосуживающими средствами, чтобы сократить время использования последних.

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