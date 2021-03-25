Что делать, если у ребенка насморк и заложен нос?

Казалось бы, очистить нос при насморке – это так просто! Но для малыша данный навык – сложная наука!
Его можно существенно упростить, если превратить обучение в интересную игру. Как известно, дети очень любят подражать взрослым.
Пусть ребёнок повторяет за Вами предложенные упражнения для правильного высмаркивания!
Если у малыша уже насморк илил заложен нос, он не будет готов играть и станет капризничать. Учите ребёнка высмаркиваться поочерёдно – сначала через одну ноздрю, затем через другую. Рот должен быть приоткрыт.
ПАРОХОДИК
Пусть ребёнок представит, что он пароходик, а его ноздри – это две трубы судна.
Предложите ему гудеть, выдыхая при этом воздух, через носик Можно также при этом по очереди зажимать малышу то одну, то другую ноздрю и просить повторить упражнение.
САМОЛЁТИК
Ими могут стать, к примеру, фантики от конфет, кусочки ваты или салфетки.
Располагаем «самолётики» на ручке ребёнка и предлагаем запустить их в полёт, набрав воздуха в грудь и дунув через носик. А чтобы малышу было интересно, можно устроить соревнование. Кто из вас сдует больше самолётиков? У кого они улетят дальше?
ПЕНА
Даже во время купания можно продолжить обучать ребёнка навыку высмаркивания. Пусть сдувает через нос пену!
СВЕЧКА
Зажгите тоненькую свечку и поставьте на стол.
Покажите малышу, как задувается пламя свечи, если на неё подуть ротиком, и попросите ребёнка сделать тоже самое. После этого предложите загасить свечку, подув на пламя через носик.
ПЁРЫШКИ
Возьмите два пёрышка, например от подушки.
Разместите их под ноздрями, а затем предложите ребёнку хорошо дунуть носиком. Чтобы запустить этих птичек в полёт.
ЧАЙНИК
Покажите ребёнку процесс закипания чайника,
как он шумит, а из носика при этом вырывается пар. Затем предложите малышу вообразить себя чайником и попробовать выдыхать через нос.
РОДИТЕЛЯМ НАДО ЗНАТЬ, ЧТО…
… если заложенность носа у ребёнка длится более 7 дней, то такой насморк считается ЗАТЯЖНЫМ!
Он не только плох сам по себе, но и грозит неприятными последствиями в частности:
- хроническим ринитом,
- гайморитом,
- отитом
Учите ребёнка высмаркиваться заранее, когда он здоров и в прекрасном расположении духа.
Для того чтобы вылечить насморк быстрее существует специально созданный для лечения этого заболевания препарат Коризалия в форме таблеток.
- восстанавливает слизистую оболочку носа, снимает воспаление, способствует восстановлению носового дыхания.
- уменьшает выделения из носа и сочетается с другими препаратами.
Исследования показали, что у большинства пациентов с насморком заболевание проходит уже на 3 день лечения. Курс лечения Коризалией составляет 5 дней. Для взрослых и детей от 18 месяцев.
При необходимости таблетки Коризалия можно чередовать с сосудосуживающими средствами, чтобы сократить время использования последних.
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