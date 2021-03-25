«А мальчик жив?»: машина ДПС сбила ребенка на самокате во Владивостоке

Авария случилось утром 25 марта. Фото: instagram/ dps_vl

Авария произошлf в районе Первой речки во Владивостоке. Как сообщают очевидцы, машина ДПС сбила ребенка, который переходил дорогу, проезжая на самокате. Судя по фото и видео с места происшествия, скорость служебной машины была довольно большой, что слетели номера автомобиля. Пока непонятно, где именно мальчик переходил проезжую часть, потому что рядом с местом ДТП есть пешеходный переход. Воспользовался ли он им - расскажут свидетели событий.

На место происшествия прибыла бригада скорой медицинской помощи. Врачи госпитализировали мальчика в больницу. Насколько серьезны травмы, полученные им в результате аварии – пока неизвестно.

Вместе с тем, в социальных сетях фотография с лежащим на асфальте ребенком вызвала бурный резонанс. Общество разделилось на два лагеря: одни были уверены, что мальчик переходил дорогу в неположенном месте, другие же выдвинули версию – «сейчас у мальчика алкоголь в крови найдут». Нашлись среди комментаторов и очевидцы событий.

- Мой коллега – свидетель наезда. Машина ДПС ехала со звуковым сигналом и включенными проблесковыми маячками. Ребенок переезжал дорогу на самокате. Пешеходный переход находится в 15-20 метрах от места происшествия, - пишет один из пользователей сети.

«Комсомольская правда – Владивосток» обратилась за комментарием в ГИБДД и в УМВД по Владивостоку. На момент публикации сведений о состоянии здоровья потерпевшего ребенка не поступило.

«КП» продолжит следить за развитием истории.

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