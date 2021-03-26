«Что-то случилось?»: толпа ОМОН в центре города напугала жителей Владивостока

В Росгвардии рассказали, с чем связан выход их сотрудников на улицы города. Фото: Кристина ГРИН

26 марта с самого утра центр Владивостока был просто переполнен силовиками в жилетках с надписью «ОМОН» и краповых беретах. Горожане видели сотрудников то около памятника Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны, то около театра имени Горького. Никто из людей не понимал, зачем оперативники вышли на улицы города. «Неужели что-то случилось» - невольно читалось в глаза прохожих. В какой-то момент все силовики сконцентрировались около театра. Рядом со зданием даже были замечены машина полиции и автозак.

Силовиков заметили в центре Владивостока.

Как оказалось весь шум/гам не из-за «войны», а из-за праздника. Для тех, кто не знал или забыл, завтра, 27 марта отмечается День войск национальной гвардии. В этот день принято в торжественной обстановке чествовать и награждать сотрудников ведомства. Ежегодно в мероприятии участвуют десятки росгвардейцев. Не удивительно, ведь это их самый главный профессиональный праздник. Площадкой для празднования был выбран театр Горького.

Затем сотрудники приблизились к театру Горького.

Ну что ж, город может «спать спокойно» - все чисто, ничего плохого не случилось. Разве что случился праздник.

Именно в театре у них намечено празднование торжества.

«Комсомольская правда – Владивосток» поздравляет всех сотрудников ведомства с наступающим профессиональным праздником.

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