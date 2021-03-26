Фруктовый сад по белорусской технологии заложат на 200 гектарах в Приморье

Делегация из Приморья на рабочей встрече в Минске Фото: Правительство Приморского края

В Приморье определена площадка в 200 гектаров для закладки первого пилотного фруктового сада по белорусской технологии. Об этом губернатор края сообщил на встрече в Минске с участием Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Ивана Крупко.

Олег Кожемяко рассказал присутствующим на встрече представителям бизнеса и науки дружественной страны о том, налаживается работа Института плодоводства Республики Беларусь с Федеральным научным центром агробиотехнологий Дальнего Востока имени А. К. Чайки.

— Нам необходим селекционный материал плодовых культур для закладки сада по белорусской технологии, а также соответствующее сопровождение, агроэкологические испытания планируем начать уже в апреле-мае. Уверен, что найдем вашу поддержку в этом направлении, — обратился Олег Кожемяко к Ивану Крупко.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Приморского края Андрей Бронц добавил, что проект делается практически с нуля.

— Сегодня мы подвозим косточковые и семечковые с запада, но у нас нет столько специализированных складских помещений, чтобы хранить их без ущерба качеству. Сейчас дальневосточный научный центр создает отдел плодоводства. Предстоит разработать систему безвирусного размножения плодовых, чтобы на территории Приморья производить посадочный материал, — конкретизировал Андрей Бронц.

Готовность предоставить Приморью на испытания сорта яблони, вишни, сливы белорусской селекции для выразил директор Республиканского научно-производственного дочернего унитарного предприятия «Институт плодоводства» Республики Беларусь Александр Таранов.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси также сообщил, что предприятия и научные институты его страны открыты к сотрудничеству.

— Мы готовы предоставлять наши технологии, делиться наработками, — заявил Иван Крупко.

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