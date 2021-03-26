Сразу четыре редчайших леопарда попали на видео, снятое в национальном парке Приморья

Сразу четыре леопарда засняла фотоловушка в национальном парке "Земля леопарда" Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Уникальные кадры многодетного семейства дальневосточных леопардов засняла фотоловушка в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье. В кадр попали пятнистая мама и трое ее детенышей, стоящие на вершине горы.

Взрослую особь ученые идентифицировали как леопардессу под номером Leo 117F. Сначала на видео, снятом в северной части нацпарка, семейство безмятежно отдыхает на скальной площадке с видом на заповедные леса. Но чуть позже мать замечает неподалеку движение какого-то животного, которое остается за кадром.

Затем самка отправляется на разведку, а малыши вскоре тоже начинают внимательно наблюдать за действиями матери. Молодые хищники скорее выглядят не испуганными котятами, а прилежными учениками, запоминающими урок, который дает им взрослая леопардесса.

Как сообщает пресс-служба «Земли леопарда», не исключено, что Leo 117F обнаружила потенциальную добычу — оленя или косулю — и отправилась на охоту. Хотя объект, который с огромным интересом высматривают леопарды, остался неизвестен, ученым сообщают, что с леопардовой семьей сейчас все в порядке, потому что недавно она вновь попала в объективы фотоловушек в другом месте нацпарка.

СПРАВКА

По данным последних исследований, в России отмечено около 100 дальневосточных леопардов. В начале 2000-х годов в мире насчитывалось всего около 35 дальневосточных леопардов.

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