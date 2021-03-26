Педофил из Артема. Больше полугода мужчина совращал 4-классницу в Приморье

Девочка боялась рассказать обо всем родным, решилась лишь спустя полгода. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чудовищные новости пришли из Артема. Там объявился педофил. Мужчину подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении ученицы 4 класса. Началось все с довольно невинной девичьей дружбы. Маша (все имена изменены – прим.ред.) сперва познакомилась с Наташей – другой несовершеннолетней, которая и стала связующим звеном между 10-летней девочкой и педофилом Анатолием. Наташа предложила новой подруге покататься с Анатолием и заработать немного денег, помыв его машину. Маша согласилась, только вот по дороге «дядя Толя» высадил Наташу. Тогда 10-летняя девочка еще не знала, чем обернется новое знакомство.

По пути Анатолий вынудил девочку вступить с ним в интимную связь. Психологическое давление оказалось настолько сильным, что ребенок не смог сопротивляться. В итоге все случилось прямо в салоне машины. По предварительным данным, в этот день Маша получила от Анатолия деньги.

На этом страшный сон Маши не закончился. Она на протяжении полугода вступала в интимную связь с этим мужчиной. А так как Анатолий пригрозил ей, она молчала, никому не говоря об аде, в котором она жила несколько месяцев. По информации источника «КП-Владивосток», спустя время девочка рассказала обо всем членам семьи. Разумеется, те были в шоке, семья приличная – в поле зрения правоохранителей не попадала. Они тут же обратились за помощью в полицию, чтобы найти и посадить педофила.

К счастью, найти Анатолия оказалось задачей несложной. Маша уже дала показания против него. После всего случившегося ей была оказана психологическая помощь.

- Могу сказать, что преступные эпизоды, связанные с половой неприкосновенностью детей в Приморье, участились. Поэтому предстоит большая работа, в том числе и профилактической направленности. По случаи в Артеме проводятся следственные мероприятия, - рассказала корреспонденту «КП-Владивосток» Ольга Романова, уполномоченный по правам детей в Приморье.

Сейчас оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего в Артеме. «КП» - продолжит следить за развитием ситуации.

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