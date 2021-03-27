«Пьют сутками напролет и издеваются над ребенком»: полиция Приморья спасла двухлетнего малыша, над которым измывалась собственная мать

Теперь судьба ребенка в руках у органов опеки и суда. Фото: Евгения ГУСЕВА

Зачастую никто из нас даже не предполагает, что происходит в квартире у соседей. За плотно закрытыми дверьми иногда случаются трагедии, которых можно было избежать. Подозрительные шум, крики и плач ребенка, которые многие игнорируют, могут являться тревожными звонками. Так, бдительность соседки из Артема спасла жизнь 2-летнему ребенку, который проживал в адских условиях. Такие ему создала собственная мама. Женщина написала пост в соцсети, чтобы привлечь внимание правоохранителей и предотвратить доведение ситуации до драмы.

«Там чуть ли не притон образовался.. Пью сутками напролет, употребляют наркотики, мужиков разных таскают.. И это при том, что в этой страшной квартире проживает 2-летний ребенок. Я вызывала полицию, но на это горе-мамаша заявила, что спалит квартиру или в подъезде поймает. Примите, наконец, меры, заберите ребенка, пока не случилась беды! Хотя ребенок и так постоянно терпит избиения и издевательства!» - пишет дальневосточница.

Разумеется, такое сообщение не могло остаться без внимания. На пост отреагировали не только пользователи сети, которые пришли в ужас от прочитанного, но и сотрудники полиции. Они оперативно организовали проверку. В итоге в ту злополучную квартиру пришли полицейские и органы опеки. Более того, мама малыша не стала отрицать в опросе, что у нее часто по ночам собираются шумные компании. Очевидно, что в таких условиях ребенок 2018 года рождения просто не может спать.

В результате на 23-летнюю горе-маму был составлен административный протокол о неисполнении родительских обязанностей. Кроме того, все материалы, которые собрали полицейские, будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. Но что удивительно, мама сама отдала ребенка, чтобы его временно поместили в государственное учреждение до улучшения обстановки в семье.

- Данная семья состоит на профилактическом учете. Так, в марте 2021 года сотрудники полиции совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Артемовского городского округа три раза посещали ее по месту жительства, - сообщили корреспонденту «КП-Владивосток» в пресс-службе УМВД России по Артему.

Стоит отметить, что изъятие ребенка из семьи органы опеки могут проводить лишь в случае реальной угрозы жизни и здоровья несовершеннолетнего. А лишить родительских прав может суд по заявлению органов опеки или комиссии по делам несовершеннолетних.

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