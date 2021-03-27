«А теперь вставай на колени и проси прощения»: школьницы жестоко избили сверстницу в заброшке в Приморье

Проверку уже начали прокуратура и полиция. Фото: принтскрин видео.

И все-таки самые жестокие люди – это дети. Особенно поражает, когда в чудовищных драках замечены девочки. На этот раз в центре внимания оказался Спасск-Дальний. Место действия – заброшенное здание на улице Шиферной. Там, по словам местных жителей, часто собираются школьники. На этот раз повод их объединения – публичное избиение сверстницы.

На кадрах появляются три девушки. Одна из них в довольно агрессивной форме пытается добиться извинений от школьницы, стоящей на коленях. Девочка не сопротивляется происходящему – лишь закрывает от страха лицо. Однако страх школьницы лишь подогревает азарт сверстниц. Девочки практически друг за другом бьют ее ногами по голове и туловищу, хаотично нанося удары. Видно, что никто из них не пожалел девочку в силе удара.

В какой-то момент зачинщица произносит: «Теперь вставай на колени и проси у нее прощения». Только вот девочка и так практически все время стояла перед обидчиками на коленях. От жестокости школьниц кровь стынет в жилах. Разумеется, за публичным избиением наблюдают воодушевленные зрители, которые с упоением снимают все происходящее на мобильные. За кадром слышна фраза: «Да убей ее» - мужской голос. Неожиданно в эпизоде появляется и парень. Нет, он здесь не ради того, чтобы закончить этот ад. Он размахивается и ударяет лежащую девушку ногой. Занавес.

Видео, переполненное жестоким контентом, молниеносно распространилось в сети. Полиция начала проведение проверки

- Полиция установила личности участников инцидента с участием несовершеннолетних в городе Спасск-Дальний. Стало известно, что причиной конфликта послужили личные неприязненные отношения между шестиклассниками, - сообщили корреспонденту «КП» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Свою проверку организовала и прокуратура. Сотрудникам надзорного ведомства уже удалось установить, что избили девочку 21 марта. Сперва участники инцидента встретили ее возле здания бывшей вечерней школы по улице Октябрьской. Там девочки стали разбираться в давнем конфликте, в котором потерпевшая якобы нецензурно выражалась в адрес одной из них. После этого школьницы отвели ее в заброшенное здание и устроили бои.

- Трое подростков установлено, они состоят на профилактическом учете в территориальном отделе по делам несовершеннолетних, личности и причастность остальных участников устанавливаются, - отмечают в пресс-службе прокуратуры по Приморскому краю.

Под удар проверки попадут и органы системы профилактики, и образовательные организации, и родители героев видео. Вместе с тем, прокуроры установят собственника заброшенного здания, представляющего опасность для жизни и здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних. В итоге проделанной работы будет принято процессуальное решение.